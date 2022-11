Cú trượt dài của huyền thoại âm nhạc đêm gặp vũ nữ thoát y

MỹĐược vinh danh Top 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất lịch sử, cũng là người thu âm cho The Beatles và John Lennon, Phil Spector mất tất cả sau đêm định mệnh đưa vũ nữ thoát y về nhà, năm 2003.

Sinh năm 1939 ở Bronx, Phil Spector chuyển đến Los Angeles khi còn nhỏ và bắt đầu sự nghiệp vào năm 1958 với tư cách thành viên sáng lập ban nhạc Teddy Bears và ngay lập tức cho ra mắt hit khuấy đảo âm nhạc Mỹ khi đó, To Know Him Is to Love Him.

Ở tuổi 21, ông trở thành chủ sở hữu hãng thu âm trẻ nhất nước Mỹ thời điểm đó, được mệnh danh là "ông trùm tuổi teen". Spector được coi là thiên tài của ngành công nghiệp âm nhạc về khả năng kiểm soát chưa từng có mà ông ta thể hiện trong mọi giai đoạn của quá trình thu âm.

Spector không chỉ đóng vai trò nhà sản xuất mà còn là giám đốc sáng tạo, viết hoặc chọn chất liệu, giám sát việc sắp xếp, chỉ đạo các ca sĩ hát và dàn nhạc và chủ trì tất giai đoạn của quá trình thu âm. Ông đã giúp mở đường cho nghệ thuật rock và giúp truyền cảm hứng cho sự xuất hiện của các thể loại âm nhạc như shoegaze và noise music (nhạc nhiễu).

Vào những năm 1960 và 1970, ông được biết đến như một trong những nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng nhất nước Mỹ, người sản xuất album cuối cùng Let It Be của The Beatles và album solo Imagine của John Lennon. Ông ta cũng là bạn thân của ban nhạc huyền thoại khác, Rolling Stone, và giao du với nhiều nhân vật giới thượng lưu nước Mỹ

Năm 2004, Spector còn được xếp hạng 63 trên tạp chí Rolling Stone trong danh sách 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất lịch sử nhân loại.

Nhưng trong khi Spector được ca ngợi là một thiên tài và một tầm nhìn xa trông rộng, ông ta cũng được biết đến là người có nhiều mặt tối. Báo chí nhiều lần trích lời chính John Lennon về "các vấn đề" của Spector trong phòng thu: "Anh ấy có một cái tôi rất lớn. Anh ấy đối xử với nghệ sĩ giống cách một đạo diễn phim đối xử với diễn viên, chỉ là những mẩu rác".

Phil Spector (trái) cùng John Lennon thu âm, ngày 29/5/1971 tại phòng thu âm Ascot Sound của Lennon. Ảnh: Sound and Vision

Ngày 3/2/2003, Spector đến câu lạc bộ múa thoát y House of Blues, Alhambra, bang California và để mắt tới một vũ nữ. Ban đầu, cô thậm chí không biết ông ta là ai. Trên thực tế, cô còn tưởng Spector là phụ nữ, cho đến khi các ông chủ giải thích danh tính thực sự và độ "VIP" của ông ta. Ban quản lý sau đó ra lệnh cho vũ nữ này đối xử với Spector "như cục vàng". Spector đã thuyết phục cô về nhà uống rượu sau ca làm việc.