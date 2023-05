Cử tri Hà Nội lo vỉa hè lại bị lấn chiếm

Đánh giá cao việc lập lại trật tự đô thị, nhưng cử tri Hà Nội cho rằng chiến dịch giành vỉa hè cho người đi bộ hiệu quả thiếu bền vững.

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm khai mạc ngày 22/5, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã có báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri. Theo đó, cử tri ủng hộ kế hoạch tổng kiểm tra xử lý giải quyết vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông của Ban chỉ đạo 197 (Ban chỉ đạo liên ngành do công an làm thường trực), nhưng đánh giá tình trạng lấn chiếm vỉa hè để bán hàng, trông giữ xe trái phép, thu phí xe vượt quá quy định của thành phố chưa giảm nhiều.

"Nếu lực lượng chức năng không quyết liệt, không thường xuyên kiểm tra đôn đốc cùng với ý thức một bộ phận người dân chưa cao thì sau đợt ra quân tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè lại diễn ra như cũ", cử tri nêu.

Sáng 14/5, hàng ăn trên phố Cầu Gỗ để biển bảng chiếm vỉa hè, xe máy xe đạp dựng dưới lòng đường. Ảnh: Giang Huy

Để giải quyết tình trạng vi phạm trật tự đô thị, cử tri kiến nghị chính quyền tạo điều kiện cho những người buôn bán vỉa hè, hàng rong có địa điểm kinh doanh ổn định, đảm bảo hài hòa lợi ích cộng đồng.

Nhân dân cũng đề xuất thành phố xây dựng nhiều bãi đỗ xe công cộng, đẩy nhanh thi công các tuyến đường sắt đô thị, đường vành đai, phát triển hệ thống giao thông công cộng, giảm thiểu phương tiện cá nhân.

Hồi đầu tháng 3, Hà Nội tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn. Đợt tổng kiểm tra chia làm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn một đến hết ngày 28/2 với trọng tâm tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định, ký cam kết tự nguyện chấm dứt vi phạm lấn chiếm lòng lề đường, trả lại nguyên trạng hè phố, lòng đường.

Giai đoạn hai (1-31/3), Ban chỉ đạo 197 sẽ tổng kiểm tra, xử lý vi phạm, trong đó tăng cường xử phạt hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện sai quy định. Giai đoạn ba (1/4-1/11), các lực lượng duy trì kiểm tra, xử lý, không để vi phạm tái diễn.

Cửa hàng trên phố Mã Mây kê bàn ghế chiếm hết vỉa hè, ngày 14/5. Ảnh: Giang Huy

Tại cuộc họp Thường trực Thành ủy Hà Nội ngày 31/3, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng nguyên nhân sâu xa của những bất cập trong quản lý lòng đường, vỉa hè hiện nay là thiếu quy hoạch, thiếu công khai, minh bạch. Người dân dễ vi phạm trở lại khi thiếu sự giám sát của lực lượng chức năng.

"Lòng đường, vỉa hè thực tế gắn với sinh kế của người dân và cũng phần nào là kinh tế đô thị", ông nói, giao UBND thành phố chỉ đạo các sở chuyên ngành nghiên cứu lập quy hoạch quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè từng tuyến phố, từng khu vực.

Võ Hải