Cử tri Đà Nẵng: Nhà ở xã hội phải tách biệt với kinh doanh

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri TP Đà Nẵng sáng 3/10, nhiều ý kiến đề nghị chính sách nhà ở xã hội cần tách bạch với hoạt động kinh doanh bất động sản, tránh tình trạng giao cho doanh nghiệp rồi bị thổi giá.

Cử tri Nguyễn Thanh Ngọc (phường Thanh Khê) cho rằng nhà ở xã hội là chính sách an sinh nên phải phân định rõ: dự án thương mại để doanh nghiệp đầu tư, còn dự án chính sách cho nhóm yếu thế do Nhà nước trực tiếp thực hiện bằng ngân sách và quỹ đất công. Người thuê nhà ở xã hội chỉ được sử dụng trong giai đoạn khó khăn, sau đó phải trả lại để bố trí cho người khác.

"Nhà nước phải tự định giá, quản lý chặt chẽ; người thuê không được bán, chuyển nhượng hay trục lợi từ chính sách này. Đây là nguyên tắc cốt lõi để tránh nhập nhằng giữa công ích và kinh doanh", ông Ngọc nói.

Giải đáp ý kiến, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, cho biết nhà ở xã hội là lĩnh vực Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Trước mắt, thành phố triển khai dự án có hỗ trợ lãi suất; về lâu dài sẽ tính toán nguồn lực từ ngân sách để trực tiếp đầu tư nhà ở xã hội cho các đối tượng yếu thế. "Kiểm soát giá nhà ở xã hội và giá đất là nội dung Quốc hội rất quan tâm, thời gian tới sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện quy định", ông Ấn nói.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, giải đáp thắc mắc của cử tri, sáng 3/10. Ảnh: Nguyễn Đông

Liên quan đến giao thông, ông Phạm Đức Ấn cho rằng nhiều trường hợp vi phạm không phải do thiếu hiểu biết mà do cố tình. Thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, xử lý nghiêm vi phạm, đặc biệt với đua xe trái phép, đồng thời tăng cường quản lý trật tự tại các điểm thường lấn chiếm lòng đường, rà soát hệ thống đèn tín hiệu và xử lý tình trạng đường phố bị bẩn do đất đá.

Đây là lần đầu tiên ông Phạm Đức Ấn tiếp xúc cử tri Đà Nẵng sau khi được Ban Bí thư điều động tham gia Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy (ngày 6/9), và được HĐND thành phố bầu làm Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 8/9). Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, việc phân công này nhằm bổ sung nhân sự có kinh nghiệm quản lý kinh tế, trong bối cảnh Đà Nẵng hướng đến xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Đến nay, thành phố đã đưa vào sử dụng hơn 17.500 căn hộ chung cư nhà ở xã hội, dẫn đầu cả nước, ưu tiên bố trí cho gia đình có công, hộ giải tỏa, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và người thu nhập thấp, góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở và đảm bảo an sinh.

Nguyễn Đông