Cú sút vắt chéo chân được ca ngợi 'đẹp nhất năm 2026'

MoroccoBàn thắng theo kiểu vắt chéo chân của hậu vệ Driss El Jabli đang gây sốt, được coi là ứng viên giải FIFA Puskas 2026.

Trong trận thắng 1-0 của MAS Fes trước Wydad FC tại giải VĐQG Morocco tối 12/4, El Jabli tạo nên khoảnh khắc để đời. Phút 80, khi tỷ số vẫn là 0-0, cầu thủ 27 tuổi nhận bóng ở rìa cấm địa, chỉnh một nhịp rồi bất ngờ dứt điểm vắt chéo chân trụ (rabona). Bóng bay với lực mạnh và quỹ đạo khó lường, găm thẳng vào góc cao, khiến thủ môn không kịp phản ứng.

Rabona là kỹ thuật khó, đòi hỏi sự phối hợp hoàn hảo giữa cảm giác bóng, thăng bằng và lực sút. Việc thực hiện động tác này từ ngoài cấm địa đã hiếm, càng khó hơn khi đưa bóng đi căng và chính xác đến vậy. Pha xử lý của El Jabli vì thế không chỉ hiệu quả, còn mang tính biểu diễn cao.

Phản ứng trên sân cho thấy mức độ đặc biệt của bàn thắng. Các đồng đội MAS Fes sững sờ, một người ôm đầu chạy tới mừng trong trạng thái không tin nổi. Bàn thắng này cũng mang ý nghĩa lớn khi giúp đội nhà thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp, qua đó vươn lên đỉnh bảng với 31 điểm sau 15 vòng.

Driss El Jabli sút kiểu rabona trong trận MAS Fes thắng Wydad FC tại giải VĐQG Morocco tối 12/4.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến lập tức gọi đây là bàn thắng đẹp nhất năm. Tài khoản Rafael Gomez viết trên X: "Driss El Jabli vừa ghi bàn đẹp nhất năm, từ pha bóng bật ra và sút từ ngoài cấm địa".

Cộng đồng Reddit cũng bùng nổ tranh luận. Tài khoản Hasssun bình luận: "Lực sút như vậy từ một cú rabona, thật ấn tượng. Ứng viên Puskas rõ ràng".

Trong khi đó, @y0m8 nhấn mạnh sự táo bạo của hậu vệ này: "Dám thực hiện cú đó khi tỷ số 0-0 ở phút 80, trong trận buộc phải thắng. Anh ấy quá liều lĩnh".

Nhiều CĐV thậm chí còn tỏ ra khó hiểu trước quyết định của El Jabli. Ledlazer viết: "Điều gì khiến một cầu thủ quyết định sút rabona từ ngoài cấm địa khi trận đấu đang 0-0 phút 80 vậy?".

Jakowe thì nhận xét pha bóng "gần như không cần thiết, nhưng lại quá điên rồ".

Bàn thắng vắt chéo chân có khả năng thắng giải Puskas Tuyệt phẩm của Driss El Jabli.

Một số ý kiến phân tích kỹ hơn về quỹ đạo bóng. OklahomaBac cho rằng bóng có thể đã chạm nhẹ đầu hậu vệ đối phương, làm tăng độ khó cho thủ môn. Dù vậy, phần lớn người xem vẫn bị thuyết phục bởi kỹ thuật và sự táo bạo của cú dứt điểm.

Không ít CĐV tin rằng giải thưởng đã có chủ từ sớm. Tài khoản Mental_Diet1533 viết: "Cứ trao luôn Puskas cho bàn này đi. Quá khủng khiếp".

Trong khi đó, FuturisticBear nhận định: "Có lẽ giải Puskas năm nay coi như xong rồi".

Giải thưởng này từng tôn vinh những siêu phẩm của các danh thủ như Cristiano Ronaldo, Neymar, Zlatan Ibrahimovic, Son Heung-min hay Mohamed Salah. Pha rabona của El Jabli, với độ khó và tính biểu tượng, có thể thắng giải như bàn thắng vắt chéo chân của Erik Lamela cho Tottenham vào lưới Arsenal năm 2021.

