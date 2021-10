Cú 'quay xe' của một thám tử tư

Trung QuốcTừng là một thám tử tư, theo dõi người khác bằng thiết bị công nghệ cao, giờ He Zhihui làm việc ngược lại: Dò tìm và gỡ camera xâm hại quyền riêng tư người khác.

He Zhihui, người sáng lập Antebao Group, sống trong một khu vực không mấy nổi bật của thị trấn, cách cổng khu công nghiệp Foxconn, Thâm Quyến 2 km. Công ty anh có 200 nhân viên chuyên phát triển và bán camera giám sát, theo dõi, cũng như thiết bị chống giám sát, theo dõi.

Văn phòng của He được thiết kế giống hàng trăm nghìn nơi khác có chậu cây, lẵng hoa, bàn họp. "Có một số camera gián điệp và thiết bị nghe lén trong phòng", He nói. "Thử xem bạn có thể tìm thấy chúng không", He tiếp tục.

Một sản phẩm ổ cắm camera gián điệp được bán trên Amazon. Ảnh: Amazon

Để chứng minh, He nhặt một vật giống máy nhắn tin có lỗ nhòm bằng kính màu đỏ, cỡ ngón tay cái và gắn nó vào điện thoại của mình, căn chỉnh lỗ nhòm bằng camera của điện thoại. Anh bật công tắc và đưa cho nhà báo. "Hãy tìm các chấm trắng", He nói.

Cựu thám tử giải thích, kính màu đỏ trên lỗ nhòm lọc bỏ tất cả các sóng ánh sáng màu khác, vì vậy màn hình điện thoại sẽ hiện ra một chấm trắng nhỏ. "Nếu tôi nói có một chiếc camera ẩn trong giỏ hoa, bạn có dễ tìm hơn không?", He nói.

He chĩa điện thoại vào giỏ, giữa hai cánh hoa có một chấm nhỏ màu trắng, to như hạt vừng. Chiếc điện thoại vẫn di các vị trí khác trong nhà, sau còn phát hiện thêm một camera ẩn ở trần nhà và dưới bàn. "Nếu không có thiết bị thì phát hiện cam ẩn bằng mắt thường gần như là không thể", He mỉm cười.

Giá sách trong phòng làm việc của anh có dòng chữ "Thuận buồm xuôi gió". Đây là món quà lưu niệm của một nữ khách hàng 5 năm trước. Cô vợ trẻ ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông đang trong quá trình ly hôn với chồng. Người chồng biết vợ có bằng chứng anh ngoại tình, nên lắp camera trong phòng khách hy vọng tìm được chứng cứ lật ngược tình thế. Người vợ đoán được ý định của chồng, thuê He đến kiểm tra. Anh nhận thấy sự bất thường ở con số 6 của đồng hồ treo tường.

Hầu hết khách hàng khi phát hiện bị theo dõi đều không báo cảnh sát. Có lần, anh giúp một doanh nhân tìm thấy "con bọ" cấy trong văn phòng để đánh cắp bí mật kinh doanh. Anh đề nghị doanh nhân báo cáo cơ quan điều tra, nhưng ông chỉ nói: "Tôi biết là ai" và để con bọ rơi vỡ.

"Tương tự như cặp vợ chồng ở Phật Sơn, mọi người nhận ra họ vẫn ở cùng một vòng tròn kết nối và vạch trần chỉ khiến trở nên khó xử", He nói.

He phát hiện một chiếc camera siêu nhỏ được gắn khéo léo vào số 6 của đồng hồ treo tường trong lần điều tra ở Phật Sơn 5 năm trước. Ảnh: SCMP

Mười sáu năm trước, He Zhihui, khi đó 30 tuổi rời quê nhà Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc đến Thâm Quyến. Những con đường được trải thảm chào đón lao động nhập cư ôm hy vọng đổi đời. Nhưng ít kinh nghiệm, He chỉ làm việc lương thấp.

Một ngày nọ anh đọc được một công ty thám tử tuyển người truy tìm con nợ và tìm bằng chứng ngoại tình. He liên hệ, hy vọng kỹ năng trinh sát trong quân ngũ có đất dụng võ. Ngay lập tức anh được nhận vào một công ty lớn nằm trong tòa nhà Thương mại quốc tế, văn phòng 1.000 m2 cho 5 nhân viên. Thời điểm đó Thâm Quyến có khoảng 8 cơ quan gián điệp tư nhân nhưng những người làm nghề trên toàn quốc kết nối với nhau và thường gặp nhau mỗi lần đi công tác. Họ chia sẻ cho nhau kỹ thuật gián điệp và cách tránh rắc rối với cảnh sát.

Từng làm nhiều vụ điều tra ngoại tình, He nhận ra dù người bị theo dõi có chung thủy hay không cuộc hôn nhân của họ đều kết thúc việc ra tòa. "Tôi không biết đó có phải là mục đích của khách hàng không. Còn đó không phải là mục đích của tôi", anh nói.

Dần dần anh cảm thấy tội lỗi và trở thành một nhà tư vấn hôn nhân khi thực hiện các cuộc điều tra. Không chỉ báo kết quả theo dõi, anh còn đưa ra lời khuyên ứng xử thế nào giảm căng thẳng. Ví dụ khi theo dõi một vụ, anh thấy người chồng tranh cãi với nhân tình bên lề đường lúc nửa đêm. Anh thuật lại chuyện này với vợ, khuyên cô dù người chồng gian dối, khi anh ta về nhà cũng không nên gây gổ và đưa cho cô một ví dụ về cách ứng xử thế nào cho tốt nhất.

Với cách tiếp cận mới này, He cảm thấy lương tâm bớt cắn rứt. Năm 2009, Trung Quốc sửa đổi luật hình sự, hành vi xâm phạm quyền riêng tư người khác có thể bị kết án ba năm tù hoặc phạt tiền. Năm 2015, Trung Quốc siết chặt hơn nữa việc thu thập thông tin cá nhân, tăng mức án tối đa từ ba lên bảy năm tù.

Một số đồng nghiệp của He ở Bắc Kinh đã bị bắt. Tại Thâm Quyến, công việc của He diễn ra bình thường. Ngày 31/8/2010, cảnh sát tìm thấy 5 cuộc nghe lén điện thoại trên máy tính của anh. Bản án 7 tháng tù khoác lên vai nhà thám tử tư.

He xem quãng thời gian ngồi tù là để học hỏi. Anh dành hầu hết thời gian trong thư viện, nghiền ngẫm những cuốn sách luật, đặc biệt luật hình sự và các điều khoản tống giam anh. Người đàn ông quê Hồ Bắc nhận ra không thể tiếp tục theo dõi những người lạ, nhưng có thể giúp những khách hàng nghi ngờ bị theo dõi. "Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Công nghệ càng tinh vi, càng có nhiều khách hàng cần tôi", anh kể.

He Zhihui quyết định "quay xe" đi theo hướng ngược lại. Ra tù anh mở một quầy hàng tại thủ phủ đồ điện tử lớn nhất Trung Quốc ở Huaqiangbei, cùng với ba người bạn. Tại đây He gặp Liang Guangcai, người từng học ngành điện tử ở trường đại học và bán các sản phẩm do anh tự thiết kế, chủ yếu là điều khiển từ xa và thiết bị theo dõi cho ôtô.

Họ thành một cặp đôi cùng thảo luận về cách cải tiến sản phẩm. Thiết bị của họ ngày càng nhỏ hơn, dễ mang theo hơn và hấp dẫn hơn về mặt thẩm mỹ đối với khách hàng nữ.

Ban đầu họ làm được bao nhiêu tái đầu tư bấy nhiêu nên He rất áp lực trong việc chu cấp cho gia đình. Năm 2012, sau lần đến thăm người bạn ở Quảng Châu, thấy họ từ bán được 900 chiếc sơ mi mỗi ngày nhờ Taobao, He nhận ra cũng có thể bán sản phẩm của mình thông qua đây. Dần dần, nhóm của anh mở rộng khách hàng mục tiêu và sử dụng phản hồi từ khách hàng trên khắp đất nước để nâng cấp thiết bị và bắt đầu ăn nên làm ra.

He thường nói với nhân viên: "Hãy nhớ rằng, camera gián điệp thường được giấu ở nơi có màu tối hơn hoặc có một lỗ nhỏ kỳ lạ". Anh chỉ cho họ trong phòng khách sạn, các cam gián điệp thường giấu ở máy điều hòa không khí, các góc của trần nhà, tivi, đèn. Nếu không thấy gì, anh đề nghị mọi người nằm trên giường và nhìn xung quanh. Bản chất của camera gián điệp trong phòng khách sạn là luôn hướng về giường.

Ngày nay, công ty của He chủ yếu xử lý các hợp đồng định kỳ cho các công ty lo ngại nguy cơ bị gián điệp. Trong mỗi đợt kiểm tra, He và nhóm của mình sử dụng tới 8 bộ thiết bị để quét tường, máy tính, điều hòa không khí, tranh vẽ, cây cỏ và gầm đồ nội thất. "80% trường hợp kiểm tra không thu được kết quả gì, nhưng sự yên tâm của khách hàng là tất cả", He nói.

Huaqiangbei ở Thâm Quyến là chợ điện tử lớn nhất thế giới. Ảnh: Shutterstock

Gần đây, nhân viên của Antebao đã giúp một phụ nữ phát hiện ra bạn trai cài đặt camera trong phòng cô. Cô từ chối báo cảnh sát. Sáu tháng sau, cô tiếp tục nghi ngờ và lại phát hiện camera trong điều hòa.

Chính phủ có thể đã sửa đổi luật pháp và trừng phạt nghiêm khắc hành vi gián điệp bất hợp pháp, nhưng những người như người bạn trai của khách hàng này vẫn luôn có, cho nên công ty chống gián điệp của He luôn đắt hàng.

"Như người Trung Quốc nói 'Đạo cao một tấc, ma cao một trượng", người đàn ông 16 năm kinh nghiệm về camera ẩn, nói.

Bảo Nhiên (Theo SCMP)