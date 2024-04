Đầu gậy bị bứt khỏi cán, nhưng bóng bay đến tận green với cơ hội ghi eagle khi golfer Thụy Điển Ludvig Aberg dồn lực phát hố 17 par4 trong vòng 3 Texas Open 2024.

Chặng áp chót giải trên PGA Tour tuần này diễn ra ngày 6/4, ở sân Oaks par72 thuộc tổ hợp golf TPC San Antonio. Khi đó, hố áp chót sân đấu được Ban tổ chức thiết lập độ dài 299 yard và là hố thứ tám của Aberg, vì anh xuất phát từ hố 10.

Cách mục tiêu xấp xỉ 300 yard, Aberg cúi đầu đánh cú thứ nhất. Sau tiếng nổ nhỏ khi đầu gậy tiếp xúc bóng, đương sự giật mình vì phát hiện trên tay anh chỉ còn cán.

Cú phát 'độc đáo' ở Texas Open 2024 Aberg ngơ ngác khi phát hiện ra gậy bị gãy cán sau cú phát trên hố 17 par4 vòng ba Texas Open.

Tuy nhiên, đó là cú phát hiệu suất cao. Ngay khi va chạm, đầu gậy lập tức bị bứt khỏi cán nhưng bóng vẫn lên đến tận green, chỉ cách mục tiêu 3,3 mét để Aberg có cơ hội ghi eagle. Tuy nhiên, Aberg chỉ được birdie do mất hai gạt mới đưa bóng lọt lỗ.

"Cán một nơi còn đầu gậy một nẻo. Lúc đó chắc trông tôi buồn cười lắm nhỉ. Thật may là bóng vẫn trong cuộc và không ai bị thương", Aberg nói chuyện hỏng gậy phát sau khi xong trận. Theo golfer Thụy Điển, nó hỏng do vít cố định gắn đầu gậy với cán không đảm bảo, chứ không phải do kỹ thuật lắp. Ngay sau sự cố, theo luật, Aberg được quyền thay cây mới cùng loại. Và trọng tài nhanh chóng giúp, lấy gậy mới từ tủ tư trang của Aberg, để đương sự dùng ngay hố tiếp theo, 18 par5.

Đầu gậy văng ra khỏi cán sau cú phát của Aberg, nhưng bóng lên green ở vị trí đẹp. Ảnh: ESPN+

Với cây dự phòng, Aberg dùng ít nhất năm lần cho 10 hố còn lại. Cả trận, anh ghi chỉ một bogey và sáu birdie chia đều cho mỗi nửa vòng. Nhờ vậy, Aberg đẩy điểm giải lên -6, đứng thứ sáu khi kết thúc vòng 3. Tuy nhiên, khả năng tranh cup của golfer chưa hết một năm chuyên nghiệp tại Texas Open 2024 hiện rất mong manh khi cách đỉnh bảng đến chín gậy và giải chỉ còn một vòng.

Aberg năm nay 24 tuổi, bắt đầu đấu golf chuyên nghiệp từ tháng 6/2023. Trong năm tháng sau đó, anh đoạt hai cup trên hai hệ thống giải lớn nhất thế giới, gồm European Masters thuộc DP World Tour châu Âu và RSM Classic trên PGA Tour.

Quốc Huy