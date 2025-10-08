Cụ ông xâm hại bé gái rồi bỏ trốn

An GiangÔng Bùi Văn Lợi, 71 tuổi, giở trò đồi bại với bé gái 10 tuổi khi nạn nhân vào nhà xin thức ăn rồi bỏ trốn nhưng không thoát.

Ngày 8/10, Lợi bị Công an tỉnh An Giang bắt để điều tra tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bùi Văn Lợi tại cơ quan điều tra. Ảnh: An Phú

Theo điều tra, trưa 10/7, khi ông Lợi ở nhà trọ của em ruột tại xã Kiên Lương, tỉnh An Giang thì bé gái 10 tuổi (nhà gần khu trọ) đến xin thức ăn. Ông ta nảy sinh ý định xâm hại bé gái nên kêu nạn nhân vào phòng ngủ. Sau khi giở trò đồi bại, Lợi đuổi cháu bé đi.

Khi nghe bé gái kể lại sự việc, gia đình đã tố giác với công an. Biết bị lộ, Lợi bỏ trốn khỏi địa phương. Mới đây ông ta bị bắt khi đang lẩn trốn ở phường Hà Tiên.

Ngọc Tài - An Phú