Cụ ông tử vong trong ngôi nhà cháy

TP HuếSau khi dập tắt đám cháy ngôi nhà ở phường Phong Thái, ông Văn Hữu Yên, 70 tuổi, bị phát hiện tử vong chiều 26/3.

Khoảng 16h15, khói lửa bốc lên từ ngôi nhà cấp bốn rộng hơn 70m2 ở tổ dân phố Bắc Triều Vịnh, phường Phong Thái. Ông Văn Hữu Yên bị tai biến từ lâu, ở một mình, đang mắc kẹt trong nhà.

Người dân và lực lượng chức năng tại hiện trường vụ cháy chiều 26/3. Ảnh: Vạn An

Phát hiện nhà ông Yên cháy, người dân báo Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức dập lửa. Sau 20 phút, hỏa hoạn được khống chế, công an tìm thấy ông Yên đã tử vong trong nhà.

Chính quyền phường cho biết nhà ông Yên nằm trong khu vực dân cư thưa thớt, có nhiều cây xanh bao bọc. Ông Yên bị tai biến, đi lại khó khăn nên không thoát ra được khi lửa bùng lên.

Công an phường Phong Thái đã bố trí người bảo vệ hiện trường để điều tra, xử lý sự việc.

Võ Thạnh