Cụ ông tử vong trong ngôi nhà bị cháy

TP HuếÔng Văn Hữu Yên, 70 tuổi, ở phường Phong Thái, được lực lượng chức năng phát hiện tử vong trong nhà sau khi dập tắt đám cháy, ngày 26/3.

Khoảng 16h15, khói lửa bốc lên từ ngôi nhà cấp bốn rộng hơn 70m2 ở tổ dân phố Bắc Triều Vịnh, phường Phong Thái. Ông Văn Hữu Yên, 70 tuổi bị tai biến từ lâu, ở một mình bị mắc kẹt trong nhà.

Người dân và lực lượng chức năng tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Vạn An.

Phát hiện nhà ông Yên cháy, người dân báo cho Công an phường, Ban CHQS phường tổ chức lực lượng dập lửa. Sau 20 phút, ngọn lửa được khống chế, ông Yên được phát hiện đã tử vong trong nhà.

Chính quyền phường cho biết nhà ông Yên nằm trong khu vực thưa thớt dân cư, có nhiều cây xanh bao bọc. Ông Yên bị tai biến, đi lại khó khăn nên không thoát ra được khi lửa bùng lên.

Công an phường Phong Thái đã phân công lực lượng bảo vệ hiện trường để điều tra, giải quyết vụ cháy.

Võ Thạnh