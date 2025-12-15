Cụ ông tự cắt đứt ống thông tiểu khiến dây tụt vào bàng quang

Hà NộiCụ ông 80 tuổi tự dùng dao cắt đứt ống thông tiểu (sonde) của mình khiến đầu ống tụt vào trong bàng quang gây đau đớn.

Ngày 15/12, bác sĩ Mai Văn Lực, Khoa Ngoại Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện E, cho biết cụ được người nhà đưa vào viện trong tình trạng phần ống phía ngoài bị đứt rời, phần đầu ống tụt vào bàng quang. Người nhà cho hay sau khi được bác sĩ đặt ống thông tiểu để theo dõi bí tiểu tại nhà, song ông thấy chiếc ống dây loằng ngoằng, vướng víu nên tự cắt sonde.

Các bác sĩ nội soi gắp đoạn ống ra ngoài. Rất may, dị vật được lấy ra kịp thời, chưa gây tổn thương nghiêm trọng hay biến chứng nguy hiểm cho người bệnh.

Chiếc ống xông bị bệnh nhân cắt. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Lực cho biết người cao tuổi có dấu hiệu sa sút trí tuệ, lú lẫn, không còn nhận thức đầy đủ nên có thể tự ý rút hoặc cắt ống truyền, ống thông, uống thuốc sai liều, nhầm thuốc là kẹo. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân đang sử dụng thuốc chống đông nếu uống quá liều có thể gây xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết não, còn quên liều làm tăng nguy cơ tắc mạch, đột quỵ tái phát.

Ống sonde bị kẹt có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng đường tiết niệu (viêm bàng quang, viêm niệu đạo, viêm thận), tổn thương niệu đạo, co thắt bàng quang, bí tiểu, thậm chí vỡ bàng quang.

Bác sĩ khuyến cáo cẩn trọng khi chăm sóc người cao tuổi, quản lý chặt các vật sắc nhọn như dao, kéo. Chuẩn bị và trực tiếp đưa thuốc cho người bệnh uống theo đúng liều. Cố định chắc chắn các ống thông, lựa chọn quần áo phù hợp để hạn chế tự ý can thiệp.

Thúy Quỳnh