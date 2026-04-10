Cụ ông ở Hà Nội bị đâm tử vong khi sang đường

Cụ ông 91 tuổi bị ôtô tông tử vong khi băng qua phố Đào Tấn để vào công viên Thủ Lệ tập thể dục, sáng 10/4.

Khoảng 5h10, cụ ông trú phường Giảng Võ băng qua đường trên phố Đào Tấn, đoạn trước Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Cùng thời điểm, ôtô Mercedes lưu thông theo hướng đi Kim Mã tông trúng cụ ông.

Cú đâm mạnh khiến cụ ông tử vong tại chỗ. Tài xế để lại ôtô và rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 10/4 làm cụ ông tử vong. Ảnh: Xuân Hoa

Tại hiện trường, ôtô gây tai nạn dừng cách vị trí nạn nhân tử vong khoảng 4 m, phía sau có vạch cho người đi bộ sang đường, phía trước là cầu bộ hành. Công an phường Giảng Võ đang phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Phố Đào Tấn dài khoảng 900 m, nối từ ngã tư Liễu Giai - Kim Mã đến đường Bưởi, là tuyến phố sầm uất với hạ tầng hiện đại. Phố có hai chiều rộng 20-25 m, mỗi chiều đảm bảo lưu thông 2-3 làn xe.

Trong sáng cùng ngày, một vụ tai nạn khác xảy ra trên cầu Thăng Long giữa hai ôtô khiến dòng phương tiện bị dồn ứ kéo dài. Tai nạn không gây thiệt hại về người, song khiến ôtô biển Hưng Yên bị hỏng nặng.

Việt An