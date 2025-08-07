Cụ ông Nhật đâm con trai vì 'không chịu nổi bị bạo hành'

Cụ ông 76 tuổi ở Chiba thừa nhận đã dùng dao đâm con trai cả bị thương nặng vì "không thể chịu đựng thêm" cảnh bị con bạo hành.

Cảnh sát Funabashi, tỉnh Chiba, miền đông Nhật Bản, ngày 4/8 bắt ông Takanobu Furuya, 76 tuổi, với cáo buộc dùng dao làm bếp tấn công con trai cả 52 tuổi tại nhà riêng ngày 3/8. Sau khi gây án, cụ ông đã gọi điện tự thú với cảnh sát.

"Tôi đã đâm con trai cả của mình 2 hoặc 3 nhát. Tôi không thể chịu đựng cảnh bị nó bạo hành nữa", ông Furuya khai với gương mặt bị bầm tím ở vùng mắt, truyền thông Nhật Bản ngày 5/8 đưa tin.

Ông Furuya được cho là đã tấn công con trai từ phía sau bằng một con dao làm bếp dài 15 cm. Nạn nhân bị thương nặng, song đã tỉnh lại sau khi được cấp cứu tại bệnh viện và hiện không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát đang điều tra động cơ gây án và xem xét khả năng ông Furuya đã phải chịu đựng bạo hành thường xuyên từ con trai.

Cụ ông Takanobu tại đồn cảnh sát Funabashi, tỉnh Chiba. Ảnh: FNN

Có gần 17.500 người cao tuổi bị bạo hành ở Nhật Bản, gần 60% trường hợp là do con cái gây ra, theo khảo sát của chính phủ trong năm tài khóa 2023. Ước tính này chưa bao gồm các trường hợp bạo hành ở viện điều dưỡng.

Đa số các trường hợp này bị bạo hành về thể chất, khoảng 35% còn lại bị bạo hành tâm lý, bỏ bê. 86% nạn nhân chung sống với những kẻ bạo hành, phổ biến nhất con trai ruột. 27 người đã thiệt mạng vì bạo hành.

Giới quan sát tin rằng những trường hợp này liên quan đến "vấn đề 8050", thuật ngữ ở Nhật Bản chỉ cha mẹ già ở độ tuổi 80 vẫn phải hỗ trợ tài chính và tinh thần cho con cái ở độ tuổi 50.

Minoru Kawakita, chuyên gia xã hội học tại Đại học Sư phạm Aichi, lưu ý có những trường hợp cha mẹ phải nuôi con cái thất nghiệp hoặc chưa lập gia đình trong nhiều năm. Nhiều trường hợp cha mẹ và con sống tách biệt với xã hội sau khi người con bắt đầu sống cùng cha mẹ do ly hôn hoặc mất việc.

Đức Trung (Theo Mainichi, Kyodo, Chiba TV)