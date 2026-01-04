Cụ ông ngưng tim do sặc bánh trôi nước

Cụ ông 70 tuổi bị sặc trong khi ăn bánh trôi nước, ngưng tim, người nhà được nhân viên 115 hướng dẫn qua điện thoại ép tim ông trong khi chờ đội cấp cứu đến nhà.

Ngày 4/1, BS.CK2 Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115, cho biết khi êkíp cấp cứu ngoại viện đến nhà hỗ trợ, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, da xanh tái, nổi bông, tay chân lạnh, không bắt được mạch.

Tại hiện trường, các y bác sĩ lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi nâng cao, vừa ép tim vừa khai thông đường thở bằng cách hút dị vật, đặt nội khí quản và bóp bóng cung cấp oxy. Sau khoảng 15 phút hồi sức tích cực, tim đập trở lại, bệnh nhân được chuyển về bệnh viện tiếp tục điều trị.

Kíp cấp cứu đặt nội khí quản cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Người nhà cho hay cụ ông bất ngờ ho sặc sụa khi đang ăn bánh trôi nước, không nói được, da tím tái rồi dần lơ mơ và hôn mê. Con gái gọi hàng xóm đến hỗ trợ vỗ lưng, thực hiện thủ thuật Heimlich và dùng tay móc họng ông cụ nhưng không lấy được dị vật ra ngoài nên gọi cấp cứu 115. Nhờ nhân viên tổng đài 115 hướng dẫn qua điện thoại, mọi người tiếp tục thực hiện ép tim cụ ông cho đến khi đội cấp cứu đến nhà khoảng 6 phút sau.

Theo bác sĩ Tuệ, thực phẩm dẻo, dính như bánh trôi nước, bánh nếp, mochi... là dị vật đường thở đặc biệt nguy hiểm, nhất là với người cao tuổi, người nuốt kém, răng yếu, ăn vội, ăn khi mệt hoặc sau khi uống rượu bia.

Khi có người bị sặc với dấu hiệu không nói được, ôm cổ, cần gọi cấp cứu ngay, không nên chờ xử trí không hiệu quả mới liên hệ y tế.

"Lúc này nên vừa xử trí nạn nhân vừa gọi cấp cứu 115 càng sớm càng tốt, bởi chỉ chậm vài phút thì tình trạng thiếu oxy có thể gây tổn thương não không hồi phục", bác sĩ lưu ý.

Cách sơ cứu người hóc dị vật Trung tâm Cấp cứu 115 hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu người hóc dị vật. Video: 115 cung cấp

Lê Phương