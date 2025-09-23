Cụ ông lạc 5 ngày trong rừng Đà Lạt được cứu

Lâm ĐồngÔng R Ông Ha Hoanh, 78 tuổi, lạc 5 ngày khi đi hái nấm trong rừng giáp ranh Đà Lạt và Lâm Hà, được tìm thấy cách nơi xuất phát 20 km.

Năm ngày trước, ông R Ông Ha Hoanh, ở thôn Đạ Ngịt, chạy xe máy vào khu rừng giáp ranh phường Lang Biang - Đà Lạt và xã Nam Hà Lâm Hà để hái nấm. Không thấy ông trở về, gia đình đến phường Lang Biang trình báo. Hôm 22/9, khoảng 100 người thuộc nhiều lực lượng chia nhau vào rừng tìm kiếm.

Ông Hoanh khi lực lượng chức năng tìm thấy. Ảnh: Khánh Hà

Đến trưa 23/9, ông Hoanh được phát hiện trong rừng thuộc xã Nam Hà, cách nơi để lại xe máy khoảng 20 km. Do đói, lạnh và mưa nhiều ngày, sức khỏe ông suy giảm, song được nhóm cứu hộ đốt lửa sưởi ấm và đưa ra ngoài an toàn.

Đại diện Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà cho biết khu rừng do đơn vị quản lý rộng hơn 46.000 ha. "Ông Hoanh có kinh nghiệm đi rừng nên khả năng sinh tồn tốt, biết tận dụng quả rừng làm lương thực, hứng nước mưa để uống", ông cho biết.

Thời gian qua, nhiều vụ người dân và du khách lạc trong rừng đã xảy ra tại Cát Tiên, Cúc Phương, Lang Biang, núi Cô Tiên... Nguyên nhân chủ yếu do thiếu kinh nghiệm, không am hiểu địa hình, đi lúc trời tối hoặc mưa, không mang đồ bảo hộ, thực phẩm hay thiết bị định hướng, dẫn đến kiệt sức, hoảng loạn, gây khó khăn cho cứu hộ.

Khánh Hương - Trường Hà