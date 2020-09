Cụ ông 'ho ra máu sét đánh'

Quảng BìnhBệnh nhân 71 tuổi, ho ra máu ồ ạt, nguy cơ tử vong, may mắn bác sĩ chẩn đoán kịp thời và nút mạch nhanh mới giữ được tính mạng.

Bệnh nhân vào Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới điều trị ngày 14/9, trong tình trạng nôn ra máu không rõ nguyên nhân. Kết quả kiểm tra bệnh nhân bị lao phổi tiến triển, giãn ngoằn nghèo nhánh động mạch phế quản thùy trên phổi phải.

Chiều 16/9, bệnh nhân lại ho ra máu với số lượng khoảng một lít, mạch nhanh, huyết áp tụt, rất nguy kịch. Các bác sĩ hội chẩn, chẩn đoán bệnh nhân trong tình trạng "ho ra máu sét đánh" do vỡ động mạch, quyết định can thiệp xử lý bằng kỹ thuật nút tắc động mạch phế quản cầm máu. Sau hơn 30 phút can thiệp, bệnh nhân không còn ho ra máu, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, ổn định và ăn được cháo.

Các bác sĩ tiến hành can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: Long Nhật.

Ho ra máu sét đánh là tình trạng bệnh diễn biến đột ngột, nhanh như sét đánh, máu có thể ộc ra ồ ạt không cầm được. Máu chảy đóng đông thành từng cục gây bít tắc đường thở, dẫn đến suy hô hấp cấp trong thời gian ngắn, trụy tuần hoàn, bệnh nhân có thể tử vong ngay sau đó khiến các bác sĩ không kịp trở tay.

Có nhiều nguyên nhân ho ra máu, trong đó do lao phổi chiếm hơn 75% trường hợp. Ho ra máu có nhiều mức độ từ nhẹ đến nặng. Ở mức độ rất nặng gọi là ho ra máu sét đánh, trường hợp này nguy cơ tử vong ngay lập tức do hít phải máu vào bên phổi lành hoặc vì mất máu quá nhanh với số lượng lớn. Những ca này cần chẩn đoán nhanh, đúng bệnh và cấp cứu kịp thời thì mới còn cơ hội sống sót.

Long Nhật