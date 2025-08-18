Cụ ông đốt viện dưỡng lão vì không được ra ngoài cùng bạn gái

MalaysiaBực tức vì không được đi cùng bạn gái đến thị trấn khác mua máy trợ thính, cụ ông 81 tuổi đã phóng hỏa đốt chính viện dưỡng lão nơi mình sinh sống.

Vụ việc xảy ra lúc 8h30 ngày 14/8 tại viện dưỡng lão ở thị trấn Padang Besar, Perlis, Malaysia.

Cảnh sát trưởng Padang Besar, ông Mohd Shokri Abdullah, cho biết trung tâm này đang chăm sóc 20 người cao tuổi. Nghi phạm được xác định qua camera an ninh. "Người đàn ông 81 tuổi châm lửa từ khu vực tủ đựng đồ trong bếp, sau đó lửa lan ra sảnh chính", ông Abdullah nói.

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi 50% kết cấu của tòa nhà.

Một phần không gian của viện dưỡng lão ở thị trấn Padang Besar, Perlis, Malaysia, bị cụ ông 81 tuổi phóng hỏa thiêu rụi, sáng 14/8. Ảnh: Ihsan PDRM

Nguyên nhân được cho là do nghi phạm bất mãn với người quản lý. Cụ ông 81 tuổi muốn cùng bạn gái, cũng là một thành viên của viện, đến thị trấn Kangar để mua máy trợ thính nhưng không được cho phép.

Nghi phạm đã bị bắt giữ nhưng sau đó được tại ngoại. Cảnh sát đang điều tra vụ việc theo bộ luật hình sự về hành vi đốt phá gây thiệt hại.

Minh Phương (Theo Harian Metro)