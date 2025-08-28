Cụ ông bán vé số 93 tuổi bị cướp

An GiangHuỳnh Minh Trường, 29 tuổi, thừa nhận do túng thiếu đã giật túi xách của cụ ông bán vé số 93 tuổi.

Ngày 28/8, Trường bị Công an tỉnh An Giang bắt về tội Cướp giật tài sản.

Huỳnh Minh Trường tại cơ quan điều tra. Ảnh: Phú Tân

Theo điều tra, Trường không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp giật. Trưa 17/8, anh ta chạy xe máy dọc tuyến quốc lộ N1 tìm "con mồi".

Đến địa phận xã Vĩnh Điều, huyện Phú Tân (cũ) Trường thấy ông Quận, 93 tuổi, bán vé số, nên áp sát giật túi xách. Cụ ông khổ sở, bất lực nhìn theo tên cướp, sau đó đến công an trình báo. Bên trong túi của nạn nhân có điện thoại, hơn 700.000 đồng tiền bán vé số.

Bốn giờ sau vụ cướp, công an bắt Trường khi đang lẩn trốn tại xã lân cận.

Ngọc Tài - Phú Tân