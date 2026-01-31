Cụ ông 97 tuổi thắng kiện con trai để cưới người tình

SingaporeTòa án phán quyết cụ ông 97 tuổi đủ minh mẫn để kết hôn với nữ thư ký đã gắn bó nửa thế kỷ, bác bỏ đơn kiện cho rằng cha bị "lẫn" của người con trai.

Phán quyết được đưa ra đầu tháng 1, chấm dứt cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa người cha cao tuổi và các con về quyền tự quyết và khối tài sản lớn.

Nhân vật chính (được giấu tên) là chủ một công ty hóa chất thành lập từ những năm 1960. Ông kết hôn năm 1950 và có ba con trai. Tuy nhiên, từ năm 1971, ông có quan hệ tình cảm với nữ thư ký riêng và có một con chung. Vợ ông biết chuyện nhưng chấp nhận, không ly hôn cho đến khi bà qua đời năm 2014.

Năm 2016, hai năm sau khi vợ mất, ông đưa người tình về sống chung. Mâu thuẫn bùng nổ vào giữa năm 2021 khi cụ ông, lúc đó 92 tuổi, thông báo ý định kết hôn hợp pháp với người phụ nữ này.

Để ngăn cản, người con trai thứ hai đệ đơn lên tòa án gia đình, yêu cầu tuyên bố cha mất năng lực hành vi dân sự. Người con lập luận rằng sau cú ngã năm 2017, cha mình đã sa sút trí tuệ, bị người tình thao túng và không còn khả năng đưa ra quyết định độc lập.

Cụ ông lập tức sửa di chúc, gạch tên con trai thứ hai và cháu nội khỏi danh sách thừa kế. Ông cũng khởi kiện ngược lại con trai, đòi hoàn trả 3,8 triệu SGD (khoảng 78 tỷ đồng) tài sản công ty và kiện cháu nội buộc phải rời khỏi nhà của ông.

Trong phán quyết mới nhất, thẩm phán Shobha Nair đã bác bỏ toàn bộ yêu cầu của người con. Bà chỉ ra sự mâu thuẫn trong lập luận của nguyên đơn: Dù khẳng định cha mất năng lực hành vi từ năm 2017, nhưng đến năm 2019, chính người con này vẫn chấp thuận để cha bổ nhiệm mình làm tổng giám đốc công ty.

Các bằng chứng giám định y khoa cho thấy cụ ông có dấu hiệu suy giảm nhận thức nhẹ và trí nhớ ngắn hạn do tuổi tác, nhưng vẫn hoàn toàn đủ năng lực quyết định về hôn nhân và tài sản. Các đoạn ghi âm hội thoại được trình trước tòa cũng chứng minh cụ ông rất tỉnh táo và ý thức rõ về hành động của mình.

"Sự chậm chạp hay nhầm lẫn nhất thời là đặc điểm của tuổi già, không đồng nghĩa với việc mất năng lực hành vi", thẩm phán Nair nhấn mạnh.

Tòa án cũng nhận định mối quan hệ giữa cụ ông và nữ thư ký đã kéo dài hơn 50 năm, "bền vững hơn nhiều cuộc hôn nhân khác". Không có bằng chứng nào cho thấy người phụ nữ này lừa dối hay lợi dụng ông để chiếm đoạt tài sản.

Theo thẩm phán, các con phản đối có thể vì nỗi đau mất mẹ và khó chấp nhận người khác thay thế vị trí đó. Tuy nhiên, tòa án chỉ xem xét dựa trên ý chí tự nguyện và năng lực pháp luật của cụ ông, không phán xét quyết định đó có phù hợp với mong muốn của gia đình hay không.

Người con trai thứ hai đã nộp đơn kháng cáo.

Minh Phương (Theo Mothership, Lianhe Zaobao)