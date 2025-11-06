Cụ ông 90 tuổi 20 năm lái xe chở vợ đi phượt

Trung QuốcMỗi năm ông Wang Ruisen, 90 tuổi, ở Nội Mông đều lái xe khoảng 20.000 km, đưa vợ đi thăm thú cảnh đẹp khắp đất nước.

Ông Wang mua chiếc xe tải đầu tiên năm 2003 để thực hiện mong ước "đi và nhìn ngắm quê hương bằng đôi mắt mình".

Từ đó đến nay, ông cùng vợ là bà Shang, đã đi qua hầu hết các tỉnh thành. Mỗi năm, họ thực hiện hai, ba chuyến đi, mỗi chuyến kéo dài vài tháng. "Chúng tôi đã đặt chân đến hầu hết các điểm du lịch nổi tiếng trong nước", ông Wang nói.

Bà Shang nói luôn cảm thấy an toàn khi ngồi cạnh chồng. "Tôi hạnh phúc khi được đi cùng ông ấy, dù chỉ là trên một chiếc xe tải nhỏ", bà nói.

Vợ chồng ông Wang trong một chuyến du lịch bằng xe tự lái. Ảnh: SCMP

Ông Wang từng là tài xế và thợ sửa máy trong quân đội từ năm 1951. Trong một lần chở lương thực ra tiền tuyến, ông suýt mất mạng khi bom nổ cách xe 20 m, khiến thính lực bị ảnh hưởng.

20 năm trước, ông có thể lái liên tục 10 tiếng mỗi ngày. Giờ đây, ở tuổi 90, ông tự giới hạn di chuyển tối đa 6-7 tiếng. "Tôi thích lái chậm và cẩn thận. Suốt 7 năm qua, tôi chưa từng gặp tai nạn", ông tự tin nói.

Khi nộp đơn xin gia hạn bằng lái vào năm 2023, ông gặp khó vì hầu hết các trường dạy lái xe đều từ chối người quá tuổi. Sau nhiều lần thuyết phục, một trường ở ngoại ô đồng ý cho ông thi và ông đã vượt qua, được gia hạn bằng lái thêm 6 năm.

Dù con cháu nhiều lần khuyên ông ngừng lái xe vì lo lắng cho sức khỏe, ông vẫn tiếp tục hành trình. "Chúng tôi lo lắng, nhưng hiểu rằng niềm đam mê ấy khiến ông thấy mình còn sống, còn tự do", Xiaoting, cháu gái ông Wang, chia sẻ.

Với ông Wang, mỗi chuyến đi không chỉ là du lịch, mà là lời tri ân cuộc đời – một hành trình chậm rãi, yên bình, cùng người bạn đời đã đồng hành suốt hơn nửa thế kỷ.

Nhật Minh (Theo SCMP)