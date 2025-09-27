Huyền thoại leo núi người Tây Ban Nha Carlos Soria trở thành người cao tuổi nhất thế giới từng chinh phục đỉnh núi trên 8.000 m, viết nên trang sử mới của leo núi mạo hiểm.

Ở tuổi 86, Carlos Soria vẫn tiếp tục làm điều tưởng chừng bất khả thi. Hôm 26/9, ông đã đặt chân lên đỉnh Manaslu cao 8.163 m, ngọn núi cao thứ tám thế giới, trở thành người cao tuổi nhất từng chinh phục đỉnh núi hơn 8.000 mét trong lịch sử leo núi. Thành tích này giúp ông vượt qua kỷ lục do Yuichiro Miura, nhà leo núi người Nhật, thiết lập khi chinh phục Everest năm 2013 ở tuổi 80.

Huyền thoại leo núi người Tây Ban Nha Carlos Soria lên đỉnh Manaslu cao 8.163 m. Ảnh: Barrabes

Hành trình lên Manaslu của Soria bắt đầu sáng 23/9 từ trại căn cứ. Sau ba ngày liên tiếp di chuyển qua các trại I, III và IV trong điều kiện tuyết rơi dày, nhiệt độ khắc nghiệt, ông cùng nhóm sherpa (người bản địa chuyên hỗ trợ các VĐV leo núi) đã lên tới đỉnh lúc 5h30 sáng ngày 26/9.

"Manaslu, 50 năm sau" - tên thử thách lần này - cũng là sự khép lại giấc mơ kéo dài nửa thế kỷ. Năm 1975, Soria từng tham gia đoàn Tây Ban Nha đầu tiên chinh phục thành công một ngọn núi trên 8.000 m chính tại Manaslu, nhưng khi đó ông không phải là người đặt chân lên đỉnh.

Kỳ tích này càng thêm ý nghĩa bởi vào tháng 5/2023, Soria từng gặp tai nạn nghiêm trọng tại Dhaulagiri khi một sherpa va chạm khiến ông gãy xương ống chân ở độ cao 7.700 m. Sự cố suýt cướp đi mạng sống, nhưng không thể dập tắt khát vọng leo núi của Soria.

Trong chuyến leo Manaslu lần này, ông được đồng hành và hỗ trợ bởi các sherpa giàu kinh nghiệm như Mikel Sherpa, Nima Sherpa, Phurba Sherpa cùng Luis Miguel Soriano - người quay lại toàn bộ hành trình để làm phim tài liệu. Từ trại căn cứ, Pedro Mateo - người bạn lâu năm - luôn sát cánh hỗ trợ.

Cụ ông 86 tuổi chinh phục đỉnh núi hơn 8.000 mét Carlos Soria chinh phục đỉnh Manaslu, ngọn núi cao thứ 8 trên thế giới với độ cao 8.163 m trên mực nước biển, nằm trong Mansiri Himal, một phần của dãy Himalaya Nepal, ở phía tây-trung bộ của Nepal.

Soria đã chinh phục 12 trong số 14 đỉnh ochomil - những ngọn núi có độ cao trên 8.000 m so với mực nước biển, trong đó có tới 10 ngọn ông vượt qua sau tuổi 60. Trên thế giới hiện có 14 ngọn núi như vậy, tất cả đều nằm trong dãy Himalaya và Karakoram (thuộc Nepal, Trung Quốc, Pakistan và Ấn Độ). Trong giới leo núi, ochomil được coi là thử thách tối thượng vì độ cao khắc nghiệt, thiếu oxy, nguy cơ bão tuyết và lở tuyết. Chỉ một số ít nhà leo núi trên thế giới từng chinh phục trọn vẹn cả 14 đỉnh ochomil.

Ở tuổi 51, Soria bắt đầu hành trình chinh phục những ochomil với đỉnh Nanga Parbat (8.125 m, Pakistan) năm 1990, trước khi tiếp tục ghi dấu ở Gasherbrum II (8.035 m, biên giới Trung Quốc - Pakistan) năm 1994 và Cho Oyu (8.201 m, Trung Quốc - Nepal) năm 1999. Bước sang tuổi 62, ông đặt chân lên nóc nhà thế giới Everest (8.848 m) - nóc nhà thế giới, rồi 3 năm sau chinh phục K2 (8.611 m) vào năm 2004, ngọn núi hiểm trở bậc nhất hành tinh. Ở tuổi 68, Soria tiếp tục có thêm Broad Peak (8.047 m, Trung Quốc - Pakistan) năm 2007 và một năm sau là Makalu (8.465 m).

Sau cột mốc tuổi 70, nhà leo núi người Tây Ban Nha lần lượt vượt qua Gasherbrum I (8.068 m) vào năm 2009, Manaslu (8.163 m, Nepal) năm 2010, Lhotse (8.516 m, Trung Quốc - Nepal) năm 2011, trước khi khẳng định sức bền phi thường ở tuổi 75 với Kanchenjunga (8.586 m, Nepal) năm 2014. Hai năm sau, ông hoàn tất đỉnh ochomil thứ 12 khi chinh phục Annapurna (8.091 m, Nepal).

Hành trình này biến Soria thành biểu tượng sống của tinh thần bền bỉ, khi 10 trong số 12 đỉnh ochomil ông chinh phục đều ở độ tuổi sau 60.

Hồng Duy (theo Marca)