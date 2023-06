Cụ ông 83 tuổi nhận tội giết người thay con gái

Long AnÔng Nguyễn Văn Khỉ, 83 tuổi, thấy con gái dùng búa đánh chết chồng đã đến công an nhận tội thay nhưng bất thành.

Ngày 29/6, ông Khỉ do tuổi cao, sức yếu được Công an tỉnh Long An cho về nhà trong lúc tiếp tục xem xét, xử lý. Nguyễn Thị Hồng (46 tuổi, con gái ông Khỉ, ở xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành) bị tạm giữ để điều tra về tội Giết người.

Cơ quan chức năng làm việc tại hiện trường án mạng. Ảnh: Lê Đức

Theo cảnh sát, chị Hồng và chồng Nguyễn Văn Đầy, 54 tuổi, gần đây thường xảy ra mâu thuẫn. Trưa 26/6, trong lúc cự cãi, đánh nhau, chị Hồng cầm búa tấn công khiến chồng tử vong.

Lo con gái bị bắt, ông Khỉ đi tự thú, nhận tội thay. Tại cơ quan công an, cụ ông 83 tuổi khai đã sát hại con rể do thấy đánh con gái mình.

Thấy nhiều lời khai của ông mâu thuẫn, kết hợp nghiệp vụ điều tra, cảnh sát xác định Hồng mới là thủ phạm.

Nam An