Cụ ông 82 tuổi đi xe buýt 12 tiếng mỗi ngày đến viện chăm vợ

Trung QuốcSuốt 105 ngày ròng rã, cụ ông Trần Á Trọng tại Chiết Giang đều đặn thức dậy từ 4h30, chuẩn bị đồ ăn rồi bắt xe buýt liên tỉnh đến bệnh viện để được ở bên người vợ đang ốm nặng 30 phút.

Câu chuyện về cụ ông Trần Á Trọng (82 tuổi), một nông dân tại thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, ngày ngày bắt xe từ nhà đến bệnh viện chăm vợ ốm làm lay động mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua, theo SCMP ngày 23/3. Hôm 13/3, người vợ gắn bó hơn 50 năm bên cụ qua đời ở tuổi 76.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin cách đây một năm, bà Tiết, vợ cụ Trần, bị đột quỵ, sau đó biến chứng viêm phổi nặng, phải điều trị tại khoa Hồi sức tích cực (ICU) thuộc Bệnh viện Lý Huệ Lợi, thành phố Ninh Ba. Do con bận rộn công việc, gánh nặng chăm sóc đổ dồn lên vai cụ Trần. Với hy vọng được cùng vợ đi tiếp đoạn đường đời, cụ ông bắt đầu những ngày tháng chăm vợ ở viện.

Mỗi ngày, cụ Trần thức dậy từ 4h30 để chuẩn bị đồ ăn, trước khi bắt xe buýt liên tỉnh đến Ninh Ba, sau đó tiếp tục chuyển tuyến để tới bệnh viện. Cụ thường có mặt tại khoa ICU lúc 8h, lặng lẽ ngồi chờ đến giờ vào thăm. Giờ thăm chỉ kéo dài 30 phút, từ 10h30 đến 11h, nhưng cụ ông luôn nán lại hành lang bệnh viện đến chiều để lên chuyến xe lúc 15h về nhà.

Cụ Trần và vợ. Ảnh: GMW

Để tiết kiệm chi phí, cụ luôn mang theo một chiếc làn đựng những món ăn tự tay nấu cho vợ. Suốt 105 ngày, cụ kiên trì bắt xe 12 tiếng cả đi lẫn về mỗi ngày chỉ để có 30 phút bên giường bệnh cùng vợ. Lúc ở bên bà Tiết, cụ Trần nắm tay vợ, trò chuyện, lau mặt hay chỉnh lại góc chăn cho bà. "Tôi vẫn nhớ khi mình làm lụng ngoài đồng, bà đã quán xuyến nhà cửa ngăn nắp. Bà giặt quần áo cho tôi, mỗi khi ăn cá, bà luôn nhường tôi phần ngon nhất, còn mình chỉ ăn đầu và đuôi", cụ ông kể.

Trong một năm qua, cụ Trần dồn toàn bộ số tiền tiết kiệm hơn 100.000 nhân dân tệ (trên 382 triệu đồng) để chạy chữa cho vợ. Thậm chí, con trai cụ cũng bán nhà để trang trải viện phí. Cảm động trước tấm lòng của cụ, bệnh viện đã linh động điều chỉnh giờ vào thăm; các tuyến xe buýt cũng miễn phí giá vé và nhiều nhà hảo tâm quyên góp được hơn 140.000 nhân dân tệ (hơn 535 triệu đồng) để hỗ trợ gia đình.

Ngày 13/3, cụ Trần vào thăm vợ như thường lệ khi tình trạng của bà có vẻ ổn định. Cụ nhớ lại: "Tôi bảo bà là gia đình vẫn ổn, bà đừng lo lắng quá và bà ấy đã gật đầu ra hiệu". Tuy nhiên, khi vừa chuẩn bị về, cụ Trần nhận được điện thoại báo tin tim vợ đã ngừng đập. Lúc các bác sĩ đưa bà Tiết ra khỏi phòng bệnh, người đàn ông tóc bạc trắng vẫn cố bước đi để nhìn theo bóng vợ lần cuối. Cụ Trần cho biết sẽ thường xuyên ra thăm mộ vợ và khẳng định: "Bà ấy là người vợ tốt nhất thế gian".

Cụ Trần nắm tay, trò chuyện với vợ trên giường bệnh. Ảnh: CCTV

Bình Minh (Theo SCMP, Sina, Dahe Daily)