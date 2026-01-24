Cụ ông 81 tuổi vượt trăm km mỗi ngày để được nắm tay vợ

Trung QuốcSuốt một năm qua, ông Chen Azhong đều đặn dậy từ 4h30, dành 12 tiếng mỗi ngày cho hành trình đi và về để được vào thăm vợ 30 phút.

Những ngày cuối tháng 1, tại phòng Hồi sức tích cực (ICU) Bệnh viện Lihuili ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, ông Chen Azhong, 81 tuổi, đứng lặng bên giường bệnh, nhìn người bạn đời bằng ánh mắt trìu mến. "Bà ấy là tuyệt vời nhất, tôi chỉ muốn ở bên đợi ngày bà khỏe lại", ông nói khi nắm chặt bàn tay nhăn nheo của vợ.

Vợ ông, bà Xue, 77 tuổi, bị đột quỵ hơn một năm trước, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Cuối năm 2025, bà nhập viện cấp cứu do nhiễm trùng phổi nặng và phải chuyển vào ICU, nơi quy định giờ thăm nuôi vô cùng nghiêm ngặt.

Ông Chen Azhong, 81 tuổi, vượt hành trình 12 tiếng bằng xe buýt để vào phòng hồi sức tích cực tại Bệnh viện Lihuili, thành phố Ninh Ba, thăm vợ mỗi ngày. Ảnh: Sina

Nhà ở đảo Kim Đường (Chu Sơn), cách bệnh viện ở Ninh Ba gần 100 km, nhưng không ngày nào ông Chen vắng mặt.

Để kịp giờ, cụ ông 81 tuổi phải dậy từ 4h30 sáng nấu cơm, rồi bắt chuyến xe buýt lúc 6h. Ông luôn có mặt trước cửa phòng ICU lúc 8h sáng dù quy định thăm bệnh là 10h30. Sau 30 phút ngắn ngủi bên vợ, ông lại ra hành lang ngồi đợi đến 15h chiều mới có chuyến xe quay về đảo.

"Tổng thời gian di chuyển và chờ đợi mỗi ngày lên đến gần 12 tiếng, nhưng hơn 50 năm nương tựa nhau, tôi chưa từng và cũng không thể rời xa bà ấy", ông Chen tâm sự.

Biết được hành trình gian nan của người đàn ông cao tuổi, phía bệnh viện Lihuili đã quyết định phá lệ, điều chỉnh giờ thăm thân riêng cho ông vào lúc 8h30 sáng. Sự thay đổi nhân văn này giúp ông Chen kịp bắt chuyến xe trở về lúc 10h, vừa tiết kiệm sức lực, vừa có thời gian chăm sóc mảnh vườn ở quê nhà.

Câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng của ông Chen cũng làm lay động cộng đồng địa phương. Tập đoàn Giao thông Chu Sơn sau đó đã mở "luồng xanh", bố trí chỗ ngồi ưu tiên và miễn phí hoàn toàn vé xe buýt khứ hồi cho ông. Việc này giúp ông tiết kiệm được 66 tệ (khoảng 230.000 đồng) mỗi ngày – một khoản tiền không nhỏ với đôi vợ chồng già đang kiệt quệ vì viện phí.

Hơn một năm vợ đổ bệnh, tiền tiết kiệm của gia đình đã cạn, nợ nần chồng chất nhưng ông Chen chưa từng nghĩ đến việc buông xuôi. Ông khẳng định "chỉ cần còn một tia hy vọng sẽ không bao giờ bỏ cuộc".

Ông Chen Azhong, 81 tuổi vào phòng hồi sức tích cực tại Bệnh viện Lihuili, thành phố Ninh Ba, thăm vợ 77 tuổi. Ảnh: Sina

Ngày 22/12/2025, đúng sinh nhật bà Xue, ông mang một chậu hoa nhỏ đến bên giường bệnh hát mừng. Khoảnh khắc ấy khiến các y bác sĩ tại ICU không kìm được nước mắt.

Sau khi câu chuyện được truyền thông đăng tải, nhiều nhà hảo tâm ngỏ ý hỗ trợ chỗ trọ gần bệnh viện nhưng ông Chen từ chối vì không muốn làm phiền. Ngày 15/1 vừa qua, một phụ nữ họ Li đã âm thầm đến bệnh viện thanh toán toàn bộ số viện phí hơn 10.000 tệ (khoảng 35 triệu đồng) còn nợ của hai ông bà.

"Tình yêu của hai cụ là bài học quý giá cho người trẻ chúng tôi về sự hy sinh và nghĩa vợ chồng", chị Li chia sẻ.

Minh Phương (Theo News.QQ, Sina)