Cụ ông 79 tuổi thoát chiêu lừa gọi điện thoại báo 'dính án ma túy'

Hải PhòngNhờ cảnh giác, một cụ ông ở Hải Phòng đã bảo toàn được 100 triệu đồng và 7 chỉ vàng trước thủ đoạn giả danh công an gọi điện thoại.

Khoảng 9h ngày 5/12, cụ ông 79 tuổi, trú tại phường Thành Đông nhận được hai cuộc gọi từ các số điện thoại lạ. Người gọi với giọng điệu nghiêm trọng đã tự xưng cán bộ công an, cho biết ông đang bị điều tra liên quan một vụ án ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Người này yêu cầu ông lập tức rút khoảng 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng và bán gấp 7 chỉ vàng để "giao nộp" nhằm phục vụ quá trình điều tra, hứa sẽ "giải quyết vụ việc" êm thấm.

Cụ ông cho hay nhờ đã được nghe, được đọc rất nhiều về chiêu trò lừa đảo qua điện thoại nên nhận ra ngay sự bất thường. Ông lập tức dừng liên hệ, báo công an phường.

Công an phường Thành Đông cử cán bộ đến nhà ông xác minh, khẳng định đây là hành vi lừa đảo giả danh công an điển hình, đe dọa tâm lý người lớn tuổi để chiếm đoạt tài sản.

Công an Hải Phòng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác và dành thời gian tuyên truyền đến người thân, đặc biệt là người lớn tuổi về các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội.

Công an phường Thành Đông giải thích cho cụ ông về thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo. Ảnh: Xuân Hoa

Trên thực tế, thủ đoạn lừa gọi điện thoại với nhiều cách thức đã liên tiếp khiến nhiều người sập bẫy. Mới đây, một phụ nữ ở phường Thủy Nguyên đã bị lừa hơn 3 tỷ đồng. Bà được một tài khoản Zalo có tên hiển thị là Nguyễn Quang Thái chủ động nhắn tin làm quen, tự xưng làm việc tại một công ty logistics quốc tế. Trong quá trình trò chuyện, kẻ này giới thiệu bị hại tham gia công việc "hỗ trợ vận chuyển hàng - xác nhận đơn". Hắn giới thiệu với bà một website có giao diện giả lập giống sàn thương mại điện tử.

Bà được yêu cầu tạo tài khoản và thực hiện "nhiệm vụ" bằng cách chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng theo chỉ dẫn trên hệ thống. Đổi lại, Thái cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển đi và cộng thêm hoa hồng. Ở những nhiệm vụ ban đầu, bà được hoàn tiền đầy đủ nên tin tưởng rằng công việc là thật.

Bà chuyển tổng cộng hơn 85 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của một công ty kinh doanh nông sản theo hướng dẫn trên website. Sau khi được hoàn lại và nhận hoa hồng, bà tiếp tục tham gia nhiệm vụ tiếp theo. Sau đó, hệ thống ảo hiển thị nhiệm vụ có giá trị cao hơn, yêu cầu thực hiện nhiều giao dịch liên tiếp.

Bà khai báo đã chuyển tổng cộng 10 lần với tổng số tiền lên tới 3 tỷ 264 triệu đồng, vào nhiều tài khoản. Khi thực hiện xong, website thông báo lỗi kỹ thuật, không cho rút tiền và yêu cầu chuyển thêm tiền để mở khóa hệ thống.

Lúc này, người tên Thái cũng chặn liên lạc, website cũng không thể truy cập. Bà nhận ra bị lừa, đến cơ quan công an trình báo.

Lê Tân