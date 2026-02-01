Cụ ông 73 tuổi có kết quả siêu âm 'thai sớm trong tử cung'

Trung QuốcÔng Trần 73 tuổi đi khám do khó chịu ở vùng tim, sau đó tra trên cổng thông tin trực tuyến của bệnh viện nhận được kết quả "thai sớm trong tử cung".

Sohu ngày 31/1 đưa tin sau khi bệnh nhân nam cao tuổi khám tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Ngô Trung, tỉnh Ninh Hạ, người thân tra cứu kết quả trên cổng thông tin trực tuyến của bệnh viện và ngỡ ngàng thấy dòng chữ: "Siêu âm Doppler màu sản phụ khoa".

Kết quả siêu âm ghi nhận bệnh nhân có "thai sớm trong tử cung" (Early Intrauterine Pregnancy), "không loại trừ khả năng thai ngừng phát triển", kèm chi tiết tử cung tư thế ngả trước và kích thước túi thai.

Ngày 30/1, kết quả siêu âm này được chia sẻ và trở thành tâm điểm trên các diễn đàn ở Trung Quốc. Nhiều người bình luận mỉa mai về một "phép màu y học" hay "ứng cử viên giải Nobel Y sinh 2026". Không ít người bày tỏ quan ngại. Một ý kiến viết: "Nếu đây không phải là nhầm lẫn về thai sản mà là một khối u ác tính, liệu bệnh nhân có phải chịu những ca phẫu thuật oan uổng hay không?"

Ảnh minh họa: Northway Clinic

Chiều cùng ngày, đại diện Bệnh viện Nhân dân thành phố Ngô Trung xác nhận sự việc và thừa nhận sai sót. Điều tra ban đầu cho thấy bệnh nhân họ Trần khám tại khoa Chẩn đoán hình ảnh siêu âm chiều 22/1, đại diện bệnh viện khẳng định tờ kết quả siêu âm bằng giấy người bệnh nhận được ngay sau đó có thông tin "hoàn toàn chính xác". Lỗi xảy ra vào ngày 29/1 khi bệnh viện tiến hành số hóa dữ liệu để bệnh nhân có thể tra cứu trực tuyến. "Do sự cố trong hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS) vào ngày hôm đó, cùng với sự lơ là trong khâu kiểm soát của nhân viên, báo cáo điện tử đã bị sai lệch thông tin", theo thông báo của bệnh viện.

Đại diện bệnh viện xin lỗi bệnh nhân và gia đình, đồng thời rà soát toàn bộ hệ thống báo cáo điện tử trong cùng giai đoạn để khắc phục triệt để, tránh lặp lại sai sót tương tự. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng bệnh viện đang đổ lỗi cho công nghệ, phỏng đoán "kết quả siêu âm thường được sao chép và dán cho nhanh; có lẽ thông tin trước đó là của một thai phụ".

Thời gian qua, nhiều vụ việc tương tự đã được ghi nhận. Tháng 9/2025, một cụ ông 73 tuổi nội soi dạ dày nhưng bị ghi nhầm thành thủ thuật "chọc hút trứng" (một kỹ thuật trong hỗ trợ sinh sản). Tháng 12/2023, một bệnh nhân nam tại Tứ Xuyên nhận kết quả chụp CT "tử cung bình thường, không phát hiện bất thường". Những sai sót mang tính hệ thống này đặt ra thách thức lớn cho ngành y tế trong việc siết chặt quy trình chẩn đoán, tránh để những sơ suất làm xói mòn niềm tin của người bệnh.

Kết quả siêu âm của bệnh nhân họ Trần, 73 tuổi, hôm 29/1 cho thấy "thai sớm trong tử cung: Không loại trừ khả năng thai ngừng phát triển". Ảnh: Sohu

Bình Minh (Theo Sohu, The Paper)