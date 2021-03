Cụ ông 101 tuổi bị tắc mật

Cần ThơÔng cụ 101 tuổi, ở Hậu Giang, nhập viện trong tình trạng sốt lạnh run, nôn ói, đau hạ sườn phải, vàng mắt… do nhiễm trùng huyết, tắc mật.

Cụ ông đang được chăm sóc tại viện. Ảnh: Thanh Phong

Tiếp nhận bệnh nhân ngày 11/3, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chụp CT bụng ghi nhận bệnh nhân bị giãn lớn đường mật trong và ngoài gan, đường kính ống mật chủ 16 mm. Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiễm trùng nặng, tắc mật.

Bệnh nhân được chỉ định nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), chẩn đoán nhiễm trùng đường mật nặng do sỏi ống mật chủ - nhiễm trùng huyết. Ê kíp phẫu thuật thấy ống mật chủ giãn to (đường kính 1,6 cm) có một viên sỏi, tiến hành cắt cơ vòng đủ rộng, lấy viên sỏi to (đường kính 1,3 cm) và nhiều sỏi bùn...

Hiện sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, không sốt, bụng mềm, vận động sinh hoạt gần như bình thường.

Bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết đây là bệnh nhân cao tuổi nhất được thực hiện thành công kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng tại viện. Bệnh nhân này cao tuổi, nếu mổ mở cổ điển có thể không qua khỏi.

Bác sĩ Bồ Kim Phương, Trưởng Khoa Nội Tiêu hóa - Huyết học lâm sàng, cho biết, phương pháp lấy sỏi mật ngược dòng qua nội soi đường tiêu hóa trên - xâm lấn tối thiểu dần dần thay thế phương pháp phẫu thuật mở. Phương pháp này ưu điểm là ít ảnh hưởng tới sức khỏe và thẩm mỹ, thời gian nằm viện ngắn, ít biến chứng, chi phí thấp...

Bệnh nhân tắc mật, nhiễm trùng đường mật, nếu không được can thiệp kịp thời có thể dẫn tới sốc nhiễm trùng nặng đe dọa đến tính mạng.

Cửu Long