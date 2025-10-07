Củ niễng xào trứng kiểu đồng bằng Bắc Bộ

Chọn và sơ chế niễng: Chọn niễng tươi ngon với dấu hiệu như củ mập mạp, bẹ mướt, vỏ màu hơi xanh tím, ấn tay vào chắc nịch. Niễng mua về bóc lớp vỏ nâu bên ngoài, lấy phần thịt trắng bên trong, rửa sạch, để ráo nước.

Thái niễng: Cắt bỏ gốc cứng nếu có, dùng dao sắc thái lát mỏng khoảng 0,2 cm. Nếu niễng non thì màu trắng ngà, còn niễng già có đốm đen nhạt, cả hai xào đều ngon.

Chuẩn bị các nguyên liệu khác: Hành khô bóc vỏ, thái lát. Hành lá, rau mùi rửa sạch, cắt khúc. Các gia vị nêm nếm truyền thống như muối hạt, nước mắm truyền thống, hạt tiêu. Tùy khẩu vị có thể thêm ớt bỏ hạt, thái lát. Trứng gà đánh tan cùng chút gia vị cho đậm đà.

Xào niễng và trứng gà: Phi thơm hành khô với mỡ lợn, cho niễng vào xào nhanh tay trên lửa vừa. Khi niễng chín tới, trút trứng vào đảo đều cho quyện cùng niễng. Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng. Thêm rau mùi, hành lá đảo đều là hoàn thiện.

Múc niễng xào trứng ra đĩa, rắc chút hạt tiêu, ớt và trang trí vài nhánh rau mùi tăng thêm phần bắt mắt rồi thưởng thức nóng.

Thành phẩm: Niễng xào chín tới giòn ngọt quyện trứng bùi béo, dậy mùi thơm của hành lá, rau mùi, thêm chút the cay từ ớt, hạt tiêu. Món này ăn nóng cùng cơm gạo mới tháng 10 mới trọn vẹn đủ đầy hương thơm đồng quê gió nội.