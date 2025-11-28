Cử nhân Đại học Tokyo giả gái để 'trả thù' mẹ

Nhật BảnTốt nghiệp trường danh giá nhưng anh Mizuki, 26 tuổi, từ chối làm công chức, chọn giả gái và sống trong căn trọ ngập rác để phản kháng người mẹ độc đoán.

Mizuki lớn lên trong một gia đình mà thành tích là thước đo duy nhất cho giá trị con người. Bố là học giả nhưng thờ ơ, trong khi mẹ coi kết quả học tập của anh là "lợi nhuận" thu được từ khoản đầu tư nuôi dưỡng. Sau khi bố mẹ ly hôn, sự kiểm soát của bà càng trở nên nghẹt thở.

Mizuki tuân thủ mọi lộ trình mẹ vạch sẵn, học ngày đêm để đỗ vào Đại học Tokyo - ngôi trường danh giá nhất Nhật Bản. Nhưng vỏ bọc hoàn hảo đó không khỏa lấp được sự trống rỗng bên trong. Khi bước vào tuổi dậy thì, Mizuki bắt đầu lén mặc trang phục nữ giới. Anh tin rằng, rũ bỏ vẻ ngoài nam tính là cách duy nhất để thoát khỏi hình tượng "con trai điểm 10" mà mẹ kỳ vọng.

Mizuki, 26 tuổi ở Tokyo chọn cách giả gái, không thi công chức để chống lại kỳ vọng của mẹ. Ảnh: weixin.qq

Tốt nghiệp đại học, anh từng bán quần áo nữ, sau đó chuyển sang làm IT. Tuy nhiên, môi trường công sở gò bó khiến anh ám ảnh, liên tưởng đến sự quản thúc của mẹ ngày xưa.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi mẹ ép anh thi công chức để ổn định. Nhận ra cuộc đời mình mãi chỉ là quân cờ trong tay người khác, Mizuki kiên quyết từ chối. Mẹ anh tuyên bố cắt viện trợ và đuổi khỏi nhà. Chàng trai 26 tuổi dọn đi ngay lập tức, cắt đứt mọi liên lạc.

Hiện tại, Mizuki sống trong một căn hộ rộng chưa đầy 10 m2 tại Tokyo với giá thuê 30.000 yen (khoảng 5 triệu đồng) mỗi tháng. Căn phòng ngập trong rác, vỏ hộp và thiết bị hỏng - những thứ anh giữ lại để tìm cảm giác có người bầu bạn.

Nguồn thu nhập chính của anh đến từ việc mặc đồ nữ, trò chuyện trực tuyến với người hâm mộ. Dù cuộc sống bấp bênh và thiếu thốn tiện nghi, cựu sinh viên Đại học Tokyo khẳng định không hối hận.

"Hiện tại tôi là chính tôi, hài lòng với những gì mình có và muốn sống ngẩng cao đầu", Mizuki nói.

Hình ảnh của Mizuki, 26 tuổi, ở Tokyo trước và sau khi giả gái. Ảnh: weixin.qq

Câu chuyện của Mizuki đang gây tranh cãi trên mạng xã hội châu Á. Nhiều người ủng hộ sự dũng cảm của anh khi dám thoát khỏi mối quan hệ độc hại. Tuy nhiên, không ít ý kiến tiếc nuối cho một tài năng được đào tạo bài bản nhưng lại chọn lối sống buông thả, lãng phí nền giáo dục tinh hoa.

Minh Phương (Theo Chosun)