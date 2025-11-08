Cử nhân Anh lao đao tìm việc

AnhKhoảng 1,2 triệu cử nhân cạnh tranh 17.000 vị trí việc làm, có sinh viên ra trường sốc vì ứng tuyển đến hàng nghìn vị trí vẫn thất nghiệp.

Dữ liệu nói trên của Viện tuyển dụng sinh viên Anh năm 2024, do Rob Breare, CEO của hệ thống trường học độc lập Malvern College International, chia sẻ tại một hội thảo gần đây.

"Tôi sốc khi đọc số liệu. Con số đáng buồn này cho thấy thị trường cạnh tranh và mất cân bằng như thế nào", Breare nói.

Năm ngoái, số lượng đơn ứng tuyển trên mỗi công việc ở Anh đã tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023 và khoảng gấp đôi so với năm 2022. Đây cũng là mức cao nhất kể từ năm 1991.

Còn theo trang quảng cáo việc làm Recruiter Reed, số vị trí tuyển dụng dành cho cử nhân mới ra trường giảm 70% so với hai năm trước đó. Thống kê của một tổ chức việc làm khác là Indeed cho thấy mức giảm mạnh nhất là lĩnh vực nhân sự (78%), tiếp thị (46%), kế toán (42%),

Lý do là các công ty lớn như Deloitte và KPMG giảm tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp. Nhiều công ty khác cắt giảm số việc làm do chi phí sử dụng lao động tăng cao, theo Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC).

Bên cạnh đó, sự nổi lên của Trí tuệ nhân tạo (AI) càng khiến nhiều vai trò bị thay thế. Quỹ Tiền tệ quốc tế ước tính tới 60% việc làm ở các nền kinh tế như Mỹ và Anh đang bị ảnh hưởng bởi AI.

Đối với nhiều người, chặng đường tới công việc ngày càng xa, khiến họ chỉ còn một lựa chọn: học nhiều hơn, làm nhiều hơn và ứng tuyển nhiều hơn, tiếp tục nỗ lực để nổi bật giữa đám đông.

"Năm nay, sinh viên nộp đơn xin việc, tham gia nhiều sự kiện và tích cực chuẩn bị cho sự nghiệp hơn bao giờ hết. Nhưng sau tất cả, tỷ lệ thành công của họ thuộc hàng thấp nhất từ trước đến nay", Martin Birchall, chủ công ty nghiên cứu High Fliers Research, nhận xét.

Faisa Ali Tarabi, 24 tuổi, có bằng kế toán và tài chính của Đại học Salford và bằng thạc sĩ quản lý của Đại học Manchester Metropolitan, nhưng vẫn thất nghiệp.

"Tôi đã nộp đơn cho khoảng 2.000 công việc rồi", Tarabi nói.

Còn Kostas Zannettou, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật hàng không vũ trụ, đã nộp đơn cho khoảng 50 vị trí trong một năm, mới được nhận thử việc một tuần tại công ty về... xe mô tô thể thao.

Tuy nhiên, nghịch lý là trong khi những công ty lớn "ngập" trong đơn ứng tuyển, nhiều công ty nhỏ lại thiếu ứng viên, đặc biệt là người có kỹ năng chuyên môn đặc thù. Các doanh nghiệp, tổ chức trong những lĩnh vực như công nghệ hoặc nghiên cứu khoa học vẫn gặp khó khăn khi tìm kiếm nhân lực có tay nghề cao.

"Sinh viên mới tốt nghiệp thường tìm đến những tổ chức lớn để có cơ hội phát triển bản thân và làm đẹp hồ sơ. Nhưng lời khuyên của tôi là hãy cân nhắc tất cả, ngay cả những công ty tương đối mới", Julie Stokes, trưởng phòng nhân sự và văn hóa tại Cardiff, trung tâm kinh tế và hành chính ở miền Nam xứ Wales, nói.

Careers Wales, tổ chức tư vấn việc làm của xứ Wales, cũng chia sẻ rằng ngành khoa học sự sống, bao gồm các vị trí trong khoa học y sinh và vi sinh, và ngành năng lượng được coi là lĩnh vực phát triển mạnh nhất ở đây.

"Vẫn còn rất nhiều cơ hội cho những tài năng trẻ và vẫn có những công ty muốn đầu tư vào người trẻ", theo đại diện tổ chức này.

