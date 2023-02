Cử nhân 9x tìm hướng phát triển logistics miền Tây

Trà VinhNguyễn Anh Hào (30 tuổi) cho rằng mô hình bưu cục nhượng quyền nhiều tiềm năng, giúp mở rộng mạng lưới vận chuyển tại ĐBSCL, hỗ trợ việc làm cho dân địa phương...

Nhiều kênh, rạch, sông ngòi là một trong những điểm khiến Đồng bằng sông Cửu Long chưa thể phát triển logistics toàn diện, nhanh chóng. Theo thống kê của Bộ Giao thông vận tải, số km đường cao tốc của Tây Nam Bộ chỉ chiếm 10% so với cả nước.

Tuy là cử nhân tốt nghiệp ngành xây dựng, Nguyễn Anh Hào lại bén duyên với lĩnh vực chuyển phát nhanh sau khi rời ghế nhà trường. Nhờ nhiều năm kinh nghiệm, Anh Hào sớm nhận thấy tiềm năng của ngành này trong thời đại 4.0 hiện nay.

Nhất là sau nhiều ảnh hưởng từ đại dịch, thương mại điện tử và logistics lại càng cho thấy đây là những lĩnh vực nhiều dư địa phát triển. Theo đó, hai năm trước, Anh Hào quyết định tham gia đầu tư kinh doanh logistics tại quê nhà Trà Vinh. Sau khi tìm hiểu các mô hình nhượng quyền chuyển phát nhanh, anh chọn hợp tác cùng BEST Express.

Anh Nguyễn Anh Hào và nhân viên bưu cục BEST Express Trà Vinh. Ảnh: BEST Express

Anh Hào cho biết lý do chọn mô hình của BEST Express vì mạng lưới bưu cục rộng khắp 63 tỉnh, thành. Ngoài ra, hệ thống công nghệ quản lý, giám sát hàng hóa hiện đại và đội ngũ nhân viên vận hành cũng là điểm cộng khiến anh tin tưởng đơn vị này.

Từ khi gia nhập thị trường Việt Nam, BEST Express rót vốn đầu tư xây dựng 42 trung tâm phân loại trên toàn quốc, góp phần rút ngắn thời gian trung chuyển giữa các bưu cục, khu vực. Đối tác nhượng quyền của BEST Express còn được hưởng lợi nhờ tệp khách hàng cố định, bao gồm các sàn thương mại điện tử lớn và đối tác uy tín như TikTok Shop, KiotViet...

Sau hai năm hoạt động, đến nay bưu cục BEST Express Trà Vinh của Anh Hào mở rộng ra gần 10 bưu cục lớn nhỏ, khai thác chuyển phát nhanh trên toàn tỉnh. Mỗi ngày, các bưu cục xử lý trung bình hơn 3.000 đơn hàng giao đến các tỉnh ĐBSCL.



Quy mô bưu cục và số lượng nhân viên cũng tăng gấp nhiều lần so với khi mới thành lập. Anh Hào cho biết hiện khâu vận hành đã vào quỹ đạo ổn định, doanh thu tăng trưởng đều. Dù vậy, đơn vị vẫn gặp không ít khó khăn do cơ sở hạ tầng và địa hình đặc thù nhiều sông ngòi của địa phương.

Trong quá trình giao nhận hàng, bưu cục gặp không ít khó khăn khi phải chuyển hàng qua nhiều địa hình phức tạp, đổi nhiều loại phương tiện khác nhau để đưa hàng tận tay người nhận.

"Tôi phải chia nhỏ khu vực để hoạt động. Điểm nào có đường sá đẹp, dễ đi, sẽ áp dụng quy trình giao theo tuyến đường bộ. Khu nào có sông, tôi kết hợp đội phà chuẩn hàng", Anh Hào nói thêm.

Shipper tại bưu cục BEST Express Trà Vinh phải phối hợp với các đội phà, xe tải để vận chuyển hàng đến tận tay người nhận do địa hình đặc thù của ĐBSCL. Ảnh: BEST Express

Về nhân sự, Nguyễn Anh Hào cho anh ưu tiên tuyển dụng nhân sự địa phương, hỗ trợ tạo nguồn việc làm cho lao động trong vùng. Ngoài ra, người dân địa phương nắm rõ nhu cầu của khách hàng, đường đi, địa hình trong khu vực... là điểm cộng giúp việc giao nhận thuận lợi, nhanh chóng, cho hiệu quả cao hơn.

Hiện bưu cục Trà Vinh của Anh Hào đang trong thời điểm gấp rút sắp xếp các đầu việc, chuẩn bị tham dự Hội nghị đối tác nhượng quyền tại của BEST Express. Anh được mời đại diện các bưu cục ĐBSCL chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống với các thành viên mới tham gia mô hình nhượng quyền của BEST.

"Hy vọng những kinh nghiệm tôi chia sẻ sắp tới có thể giúp các bưu cục mới hoạt động hiệu quả, có giải pháp phù hợp trong vận hành và quản lý. Từ đó, tập thể BEST Express cùng nhau tạo nên nhiều thành tựu đột phá trong năm 2023, mang đến cho khách hàng dịch vụ hoàn thiện hơn", anh chia sẻ.

Nhân viên tại bưu cục Trà Vinh quét mã xếp hàng chuẩn bị chuyển đến tay người nhận. Ảnh: BEST Express

Để tăng cường kết nối với hệ thống bưu cục nhượng quyền và thống nhất chiến lược phát triển trong năm 2023, BEST Express Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện "Họp mặt đối tác nhượng quyền" trên toàn quốc, diễn ra từ 24/2 đến 5/3 tại TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Sau hơn ba năm gia nhập thị trường logistics Việt, BEST Express hiện là đối tác vận chuyển của nhiều sàn thương mại điện tử lớn cùng hàng chục nghìn shop online trên cả nước.

Cẩn Y