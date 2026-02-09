Cú lừa trúng thưởng iPhone tại tiệc tất niên

Trung QuốcMuốn dành bất ngờ cho vợ, Jiang Jiang mang nguyên hộp quà trúng thưởng "giải đặc biệt" về nhà, nhưng khi mở ra, bên trong chiếc hộp iPhone chỉ chứa kẹo và gạch men.

Tại tiệc tất niên hôm 5/2 của một công ty ở Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, anh Jiang Jiang may mắn bốc được giải đặc biệt. Theo công bố của lãnh đạo, phần thưởng là một chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất trị giá 10.000 nhân dân tệ (khoảng 38 triệu đồng).

Giữ nguyên niêm phong hộp quà, Jiang mang về nhà để vợ tự mở. Tuy nhiên, niềm vui hóa thành nỗi thất vọng. Video do Jiang đăng tải cho thấy sự chuẩn bị công phu của cú lừa: Hộp đựng được đóng gói kỹ lưỡng, kèm hóa đơn ghi đúng mệnh giá niêm yết. Thế nhưng, vật phẩm bên trong lại là vài viên kẹo và hai miếng gạch men để tạo độ nặng y như thật.

"Ban đầu tôi tưởng mình là người may mắn nhất đêm tiệc, ai ngờ lại là kẻ xui xẻo nhất", Jiang chia sẻ.

Vỏ hộp iPhone nhưng bên trong là cục gạch. Ảnh: QQ

Vụ việc lập tức gây bão mạng xã hội. Sau khi bị phanh phui, một trưởng bộ phận - người lên kế hoạch cho buổi tiệc - thừa nhận đã tráo ruột giải thưởng. Người này giải thích đây là kịch bản "chơi khăm" nhằm khuấy động không khí, hoàn toàn không nhắm vào cá nhân Jiang. Giám đốc và các đồng nghiệp khác đều không biết về kịch bản này.

Dù công ty sau đó đã mua một chiếc điện thoại thật để đền bù, Jiang vẫn bức xúc: "Tôi có thể không cần điện thoại, nhưng cần sự tôn trọng. Việc làm giả cả hóa đơn để lừa nhân viên là hành vi xúc phạm nhân phẩm chứ không đơn thuần là đùa vui".

Câu chuyện của Jiang không phải là sự cố duy nhất trong mùa tất niên, nơi ranh giới giữa "văn hóa doanh nghiệp" và sự thiếu chuyên nghiệp trở nên mong manh.

Hóa đơn chiếc điện thoại anh Jiang trúng thưởng. Ảnh: QQ

Tại Hàng Châu, tập đoàn xe điện Leapmotor cũng từng hứng chịu làn sóng chỉ trích vì tổ chức tiệc tất niên theo phong cách "trại tị nạn". Dù đạt doanh thu kỷ lục và tặng thưởng cả iPhone 17, bữa tiệc của khối sản xuất lại diễn ra trong nhà kho lạnh lẽo, thiếu nhà vệ sinh và không phục vụ bữa trưa. Nhân viên phải tự mang đồ ăn khô, ngồi co ro nghe lãnh đạo phát biểu.

Chủ tịch công ty Zhu Jiangming sau đó phải viết thư xin lỗi toàn thể nhân viên, thừa nhận việc tổ chức sơ sài đến mức khiến người lao động tủi thân là "lỗ hổng lớn về năng lực quản trị".

Những sự việc trên đang tạo nên làn sóng tranh luận gay gắt tại Trung Quốc. Phần lớn ý kiến cho rằng các trò đùa quá trớn hay sự tiết kiệm thái quá trong tiệc cuối năm đang làm xói mòn lòng tin và động lực của người lao động.

Bảo Nhiên (Theo QQ)