Cú lừa hơn 14 tỷ đồng của 'luật sư Facebook'

Đà NẵngNguyễn Hữu Thạnh tự nhận là luật sư, đăng quảng cáo trên mạng xã hội về dich vụ đưa người đi lao động, định cư tại Canada.

Tháng 8/2022, Thạnh mở "Văn phòng luật sư di trú quốc tế SGM" trên đường An Nhơn 3, quận Sơn Trà (cũ), Đà Nẵng tư vấn xuất khẩu lao động, định cư, du học tại Mỹ, Canada, Australia.

Để tìm khách, Trưởng vă pòng 31 tuổi đã chi hàng trăm triệu đồng chạy quảng cáo Facebook bằng tài khoản "Mr Thanh Lawyer", rao chi phí 18.000-25.000 USD/người, cam kết xuất cảnh sau 18 tháng. Anh ta còn tạo vỏ bọc bằng loạt giấy tờ giả như chứng minh công an nhân dân, thẻ giáo viên dạy lái xe... khiến nhiều người tin tưởng.

Tháng 10/2022, ông Thắng (51 tuổi, Nghệ An) liên hệ với Thạnh để làm thủ tục sang Canada. Dù cảnh giác, ông vẫn bị qua mặt bởi giấy tờ giả. Hai vợ chồng vào Đà Nẵng ký hợp đồng dịch vụ lao động - di trú. Tin tưởng, ông đăng ký thêm cho con gái, em trai và hai cháu. Sáu người trong gia đình nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 2 tỷ đồng.

Bị cáo Thạnh tại tòa. Ảnh: Ngọc Hoa

Tương tự, bà Hoa (Đồng Nai) ba lần sập bẫy, mất hơn 2 tỷ đồng. Bà tin lời Thạnh là "luật sư di trú", ký hợp đồng tại văn phòng SGM, ban đầu nộp 279 triệu đồng rồi đăng ký thêm cho chồng và hai con.

Danh sách nạn nhân ngày càng dài, rải khắp Lâm Đồng, Hà Tĩnh... Có người còn đi khám sức khỏe chuẩn bị hồ sơ nhưng sau đó bị cắt liên lạc. Một phụ nữ ở Lâm Đồng chuyển hơn 900 triệu đồng, khi muốn rút lại thì chỉ nhận được những lời hứa suông. Tháng 4/2023, bà trình báo công an.

Ngày 31/10/2023, Thạnh bị bắt. Gần hai năm sau, giữa tháng 8/2025, trong phiên xét xử Thạnh tại TAND Đà Nẵng mở phiên xử Thạnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, nhiều bị hại lặn lội hàng trăm km đến dự, yêu cầu hoàn tiền và đề nghị xử lý nghiêm.

Theo cáo trạng, Thạnh đã gây ra 20 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 14,4 tỷ đồng. Trong đó, anh ta "ném" hơn 12,3 tỷ đồng vào các sàn tiền ảo, phần còn lại dùng mua điện thoại Vertu, đồng hồ hàng hiệu và chi quảng cáo Facebook.

Tại tòa, Thạnh thừa nhận lập văn phòng "ma", dùng giấy tờ giả và hợp đồng khống chiếm đoạt tiền. Anh ta khai chỉ thuê một nhân viên nữ làm tư vấn, người này không biết việc công ty làm là lừa đảo.

Bị cáo chối việc làm giấy tờ giả để lừa, song HĐXX nhận định chứng cứ thể hiện rõ hành vi sử dụng trực tiếp giấy tờ giả nhằm tạo lòng tin với bị hại.

Tòa cho rằng thủ đoạn phạm tội được tính toán kỹ, lặp lại nhiều lần với nhiều người, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh.

Sau ba ngày xét xử, HĐXX tuyên Thạnh tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 4 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu. Trước đó, tại TP HCM, Thạnh từng bị xử 13 năm tù vì lập văn phòng tương tự, lừa gần 5 tỷ đồng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án chung thân.

Ngọc Trường

* Tên các nạn nhân đã thay đổi