Cú lừa đặt cọc du lịch không ngờ tới

Câu chuyện bắt đầu từ việc tôi lướt mạng xã hội, thấy trang quảng cáo khu nghỉ dưỡng kết hợp spa, có thông tin số điện thoại liên hệ.

Tôi thích đi du lịch tự túc, không thích gò bó theo kiểu mua tour, bản thân đã tự lên kế hoạch và đi du lịch từ Bắc vào Nam ngót nghét 10 năm qua, không ngờ có một ngày lại bị lừa tiền dễ dàng như vậy. Thời điểm này cũng sắp tết nên tôi muốn đặt khách sạn cho gia đình đi du lịch. Mọi thông tin giá cả chỉ được trao đổi qua inbox (messenger), sau khi chốt xong giá cả, họ yêu cầu đặt cọc 50% số tiền (khoảng 2,5 triệu đồng). Thông tin chuyển khoản qua tài khoản công ty, là tên một công ty du lịch. Mọi thủ đoạn lừa đảo bắt đầu từ đây: Họ gửi cho tôi booking như bình thường.

Sau khi chuyển khoản xong, nhân viên phụ trách báo tôi ghi sai nội dung chuyển khoản, hệ thống không nhận dạng được tên người đặt và số phòng nên yêu cầu thực hiện lại thao tác chuyển tiền một lần nữa (tức chuyển tiếp 50% với lời hứa sẽ trả lại 50% cọc lần đầu do chuyển thiếu thông tin). Sau khi chuyển đủ 100% tiền, họ vẫn nhắn tin tử tế với tôi, nói liên hệ với một bạn bên tài chính để hoàn tiền lại. Sau đó, họ cho thông tin đường link mạng xã hội của bạn tài chính, tuy nhiên trang đó không vào được, tiếp tục cho thông tin của bạn khác và khóa tin nhắn. Lúc này tôi biết mình bị lừa.

Vào kiểm tra lại, trang này chỉ mới tạo từ tháng 3 năm 2024, tra cứu thông tin công ty du lịch thì biết công ty này ở Long An, tình trạng "đang hoạt động", nhưng tôi biết chỉ là công ty ma, có đến cũng không giải quyết được vấn đề. Số điện thoại trên trang web và trang cá nhân vẫn hoạt động, nhận tin nhắn và nghe gọi bình thường nhưng tôi không làm gì được họ. Giờ làm đơn tố cáo đến công an liệu có ngăn chặn được việc lừa đảo những người khác hay không? Tôi viết lên đây để mọi người có đặt phòng nên cẩn thận, tránh liên hệ và đặt cọc tiền với các trang lừa đảo. Ban đầu tôi nghĩ chuyển tiền vào tài khoản công ty thì dù gì cũng chắc ăn hơn chuyển vào tài khoản cá nhân, giờ nghĩ lại phải xem đó có phải công ty chính chủ không mới an toàn các bạn ạ.

Thái Hòa