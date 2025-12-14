Cú lừa 1.300 tỷ đồng 'trồng sâm Ngọc Linh' của Chủ tịch tập đoàn Mỹ Hạnh

Hà NộiPhạm Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh, bị cáo buộc "vẽ" dự án trồng sâm Ngọc Linh để lừa nhà đầu tư góp vốn gần 1.300 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng.

Bà Hạnh, 45 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn Mỹ Hạnh, vừa bị VKSND thành phố Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh thành lập năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực khai thác, trồng cây và kinh doanh sâm Ngọc Linh. Do nhu cầu về vốn để mở rộng sản xuất, Chủ tịch Hạnh cùng các cộng sự đã huy động tài chính từ nhà đầu tư.

Theo cáo trạng, từ tháng 8/2020 đến 3/2023, dưới sự chỉ đạo của bị can Hạnh, doanh nghiệp liên tục đăng tải thông tin quảng cáo sai sự thật về việc đang thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn tỉnh Kon Tum, Quảng Nam (cũ). Song trên thực tế, công ty này không có dự án và cũng chưa ký hợp đồng với đơn vị này để làm dự án.

Bà Hạnh tổ chức các hội thảo, giới thiệu sản phẩm và kêu gọi nhà đầu tư xuống tiền góp vốn vào công ty và hứa hẹn trả lợi nhuận cao.

Khi làm việc với các nhà đầu tư, Công ty Mỹ Hạnh đưa ra 3 loại hợp đồng là hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh, hợp đồng vay vốn và hợp đồng bán cổ phần của Hạnh trong công ty. Nữ doanh nhân hứa trả lãi suất 24-48%/năm cho các nhà đầu tư qua ba hình thức hợp đồng, tiền lãi được trả hàng tháng cho đến khi hết hợp đồng.

Chủ tịch Phạm Thị Mỹ Hạnh khi chưa bị khởi tố. Ảnh: Mỹ Hạnh Group

Cơ quan điều tra cáo buộc, nhiều nhà đầu tư, khi được trả lãi cao đã tin tưởng vào cam kết của chủ tịch Hạnh để tiếp tục đầu tư. Nhưng thực chất Hạnh toàn lấy tiền của người trước, trả cho người sau để duy trì niềm tin nhằm kéo dài hành vi lừa đảo.

Sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, Hạnh sử dụng một phần tiền đã nhận để ký kết hợp đồng mua bán, đầu tư với Công ty TNHH Win - Win, Công ty TNHH Sâm Sâm, Công ty CP Nông sản Trà My. Doanh nghiệp sau đó được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh nhưng không thực hiện. Tất cả chiêu trò này chỉ để lừa dối nhà đầu tư để cho họ tin dự án có thật.

Số tiền còn lại Hạnh dùng để trả tiền hoa hồng cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc, lãi cho các nhà đầu tư và chi tiêu cá nhân. Từ tháng 11/2022 đến nay, Công ty Mỹ Hạnh mất khả năng thanh toán, không thể hoàn trả lượng tiền lớn đã huy động từ các nhà đầu tư.

Bằng thủ đoạn trên, từ 2020 đến 2023, chủ tịch Hạnh bị cáo buộc đã ký 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, thu được 1.279 tỷ đồng. Trong đó, Hạnh đã trả 441 tỷ đồng tiền gốc cho 814 nhà đầu tư, trả lãi 164 tỷ đồng cho 1.053 người và tặng kèm voucher 34 tỷ đồng.

Hiện, VKS xác định còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư chưa được Hạnh tất toán với tổng số tiền là hơn 850 tỷ đồng.

Phạm Dự