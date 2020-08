Cú lội ngược dòng nhờ thiết kế 'mũi hổ' của Kia

Những người quan tâm đến lịch sử phát triển của các hãng xe hẳn còn nhớ sau cuộc khủng hoảng kinh tế cuối thập niên 1990, Kia đã "về chung một nhà" với Hyundai. Tuy cùng là thành viên của Hyundai Kia AG, ngay từ những bước đi đầu tiên trong giai đoạn mới, Kia đã lựa chọn cho mình con đường phát triển sản phẩm riêng biệt, hướng tới tập khách hàng trẻ năng động, yêu thích công nghệ và nắm bắt các xu hướng mới.

Kia ứng dụng các nét thẳng và những đường gân dập nổi vào thiết kế. Hãng tập trung vào việc giành lấy sự yêu mến của khách hàng với những đường nét đơn giản. Đa phần các mẫu xe của Kia khi đó bắt đầu với kiểu dáng thể thao, chinh phục khách hàng bởi những chi tiết tỉ mỉ, trau chuốt.

Từ triết lý thiết kế tưởng chừng giản đơn ấy, hãng từng bước mang đến những trải nghiệm khác biệt cho người dùng. Bước ngoặt rõ rệt nhất đến khi Kia chiêu mộ "phù thủy" thiết kế Peter Schreyer.

Vị kỹ sư người Đức lựa chọn thay đổi lưới tản nhiệt đầu tiên. Theo quan điểm của ông, bộ phận này được ví như bộ mặt của mỗi mẫu xe. Sự xuất hiện của hệ thống lưới tản nhiệt mới lạ, khác biệt sẽ là điểm mở đầu cho hành trình mới của Kia trên con đường chinh phục khách hàng với tham vọng "vươn khỏi châu Á". Và phiên bản lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ loài hổ dũng mãnh có tên "mũi hổ" (tiger nose) được ra đời.

Phác thảo thiết kế xe Kia.

Peter Schreyer từng nói, lưới tản nhiệt mũi hổ là một hình ảnh nhận diện mạnh mẽ, một con dấu, một mã định danh cho sản phẩm: "Mỗi chiếc xe cần một khuôn mặt riêng và những mẫu xe của Kia có một khuôn mặt mạnh mẽ, khác biệt. Khuôn mặt đó giúp mọi người có thể xác định một chiếc Kia ngay từ đằng xa". Mũi hổ được thiết kế dạng 3 chiều và linh động theo từng dòng. Hãng có thể dễ dàng mở rộng, nâng cao, thu nhỏ hay hạ thấp hoặc trang trí cụm đèn pha đi kèm mà không làm mất đi nét đặc trưng của thương hiệu.

Mẫu xe đầu tiên được áp dụng thiết kế lưới tản nhiệt mới là chiếc concept Kee, ra mắt lần đầu năm 2007 tại triển lãm Frankfurt. Tuy nhiên sự lột xác đột phá nhất phải kể đến mẫu sedan Kia Optima thế hệ thứ 3 ra mắt lần đầu năm 2010. Những mẫu xe với chiếc "mũi hổ" ngày càng hoàn thiện và ấn tượng đã đánh dấu cho quá trình thay đổi của hãng xe Hàn Quốc, biến những sản phẩm bình dân trở nên cao cấp hơn và có xu hướng tiệm cận các mẫu xe châu Âu thời thượng.

Nhờ đó, Kia liên tiếp gặt hái được những thành công với nhiều giải thưởng về thiết kế trên toàn cầu, được các khách hàng khó tính tại những thị trường châu Âu, châu Mỹ đón nhận, minh chứng đúng đắn cho chiến lược "dùng người Âu để chinh phục người Âu" mà Kia đã theo đuổi.

Ngoài mũi hổ, Kia còn ứng dụng triết lý nhận diện thương hiệu "nhịp đập khác biệt" (Different Beat) vào thiết kế trên các dòng xe, mang đến diện mạo khác biệt với phong cách trẻ trung cùng chi tiết tinh xảo.

Các mẫu xe Kia với thiết kế lưới tản nhiệt "mũi hổ" đặc trưng.

Có thể nói chính thiết kế độc đáo, nổi bật và mang tính nhận diện trên toàn cầu này là yếu tố quan trọng góp phần giúp Kia trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu về thiết kế và chất lượng trong làng ôtô thế giới.

Chinh phục thị trường toàn cầu

Năm 1992 Kia chính thức ra mắt các sản phẩm riêng tại thị trường Mỹ. Đến năm 2012, hãng xe này đã trở thành thương hiệu được nhiều người tiêu dùng thế giới nhắc tới khi liên tiếp lọt Top 100 thương hiệu toàn cầu hàng đầu. Chỉ tính riêng trong năm 2019, doanh số toàn cầu của hãng đạt trên 2,8 triệu xe, giá trị thương hiệu lên đến 6,4 tỷ USD

Thay đổi thiết kế, mở rộng mạng lưới phân phối và chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh hoạt động marketing, xây dựng hệ thống showroom theo tiêu chuẩn quốc tế... đã biến Kia trở thành một hiện tượng mới trong ngành công nghiệp ôtô.

Kể từ năm 2009 đến nay, thương hiệu đã sở hữu hơn 70 giải thưởng về thiết kế, trong đó có đến 24 giải thưởng thiết kế Reddot Design Award - được xem như giải "nobel" về thiết kế trên toàn cầu với các mẫu xe Kia Optima, Kia Stinger, Kia Rio, Kia Ceed, Kia Stonic, Kia Cerato...

Thiết kế Kia Cerato nhận giải thưởng reddot design award.

Năm 2020 phải đối mặt với nhiều thách thức do dịch Covid-19 trên toàn thế giới, hãng vẫn ghi nhiều dấu ấn trên thị trường ôtô thế giới với các giải thưởng như "xe gia đình tốt nhất năm 2020" (Kia Sedona), "top 10 xe đáng tin cậy nhất 2020" (Kia Forte) hay "top 10 xe đô thị tốt nhất 2020" (Kia Morning) do các tạp chí uy tín trên thế giới bình chọn. Đặc biệt, liên tiếp 2 mẫu xe Kia Telluride, Kia Soul của thương hiệu vượt qua nhiều đối thủ để giành danh hiệu danh giá "xe của năm 2020", "xe đô thị của năm 2020" tại Triển lãm ô tô Quốc tế New York. Giới chuyên gia nhận định, các giải thưởng này là sự ghi nhận cho những nỗ lực của Kia trong hành trình dài gắn bó với người tiêu dùng tại 170 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hiện nay, Kia đang chuyển hướng sang phát triển thêm những mẫu xe SUV với kiểu dáng thể thao, sang trọng và tiện nghi hướng tới người dùng theo xu thế SUV hóa trên toàn cầu. Và cũng tiếp nối thành công nói trên, thiết kế tiếp tục là điểm mạnh để chinh phục khách hàng của nhà sản xuất ôtô lớn thứ hai Hàn Quốc.