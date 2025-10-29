Cú hích khu thương mại tự do hơn 6.200 m2 với địa ốc Hải Phòng

Khu thương mại tự do hơn 6.292 ha kỳ vọng tạo bước ngoặt cho thị trường bất động sản Hải Phòng nhờ cơ chế ưu đãi thu hút chuyên gia, nhà đầu tư, thúc đẩy nhu cầu nhà ở.

Khu thương mại tự do Hải Phòng chia làm 3 vị trí gắn với khu kinh tế ven biển và Đình Vũ - Cát Hải và phía Nam Hải Phòng, gồm các khu chức năng như khu sản xuất; khu cảng và hậu cần cảng - logistics; khu thương mại - dịch vụ và các loại hình khu chức năng khác theo quy định của pháp luật. Đây sẽ là khu thương mại tự do tổng hợp đầu tiên của miền Bắc, dự kiến tạo cú hích cho tăng trưởng GRDP, tái cấu trúc chuỗi giá trị công nghiệp - logistics tại Hải Phòng và vùng Bắc Bộ.

Điểm khác biệt của mô hình này nằm ở cơ chế ưu đãi. Các dự án trong khu thương mại tự do được miễn toàn bộ tiền thuê đất, mặt nước cho cả thời hạn thuê (trừ dự án nhà ở thương mại, thương mại - dịch vụ). Thu nhập của doanh nghiệp trong lĩnh vực ưu tiên được áp dụng thuế suất 10% trong 30 năm, miễn 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Sau thời gian ưu đãi, thuế suất áp dụng là 15%.

Cảng container quốc tế Hateco tại thành phố cảng.

Ngoài ra, chuyên gia, nhà khoa học, người tài năng, nhà quản lý, lao động trình độ cao làm việc tại đây được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm. Các chuyên gia đánh giá, những ưu đãi này không chỉ hướng đến dòng vốn, mà còn "trải thảm đỏ" cho làn sóng di cư chất lượng cao, góp phần thay đổi cấu trúc lao động và đô thị của Hải Phòng trong thập kỷ tới.

Đến hết tháng 8, tổng vốn FDI còn hiệu lực tại thành phố đạt 50,11 tỷ USD. Con số này dự kiến tiếp tục tăng trưởng khi khu kinh tế ven biển phía Nam đi vào hoạt động, thu hút thêm các dự án, kéo theo nhu cầu về đất công nghiệp, nhà ở và hạ tầng dịch vụ.

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông - logistics của địa phương cũng được đầu tư. Cao tốc ven biển, cầu Bến Rừng, sân bay Cát Bi mở rộng và cảng nước sâu Lạch Huyện giai đoạn 2 giúp thành phố kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế trong nước và quốc tế. Nhiều chuyên gia đánh giá, khi khu thương mại tự do đi vào hoạt động, Hải Phòng sẽ trở thành đô thị cảng, thu hút các ngành công nghệ cao, tài chính và dịch vụ toàn cầu.

Dự án Gem Park sở hữu vị trí kết nối.

Sự phát triển này kỳ vọng kéo theo làn sóng dân cư mới, hình thành tam giác di chuyển. Cụ thể, khu kinh tế phía Nam là nơi làm việc của đội ngũ chuyên gia, trung tâm hành chính Thủy Nguyên - nơi xử lý các hoạt động quản lý, và khu trung tâm cũ - nơi tập trung văn hóa, giải trí.

"Trong tam giác ấy, những bất động sản có khả năng kết nối nhanh giữa ba cực được đánh giá là điểm đến an cư, vừa thuận tiện di chuyển, vừa hưởng tiện ích đô thị", đại diện N.H.O, đơn vị phát triển Gem Park cho biết.

Nằm ở vị trí giao thoa giữa Thủy Nguyên và trung tâm cũ, Gem Park do N.H.O (Hàn Quốc) phát triển sở hữu nhiều ưu thế. Từ vị trí này, cư dân chỉ mất khoảng 15 phút di chuyển đến cả hai khu vực. Dự án còn tích hợp hệ tiện ích chuẩn resort với hồ bơi điện phân muối, công viên nội khu 10.000 m2, khu xông hơi, và 15.000 m2 không gian sinh hoạt trong - ngoài trời. Hướng đến cộng đồng chuyên gia quốc tế, dự án không chỉ là nơi ở mà còn góp phần tạo dựng môi trường chất lượng cao cho cư dân toàn cầu.

Phối cảnh tiện ích bể bơi theo tiêu chuẩn resort tại dự án.

Gem Park cũng có lợi thế cạnh tranh khi được phát triển bởi chủ đầu tư Hàn Quốc với những hiểu biết nhất định về lối sống, nhu cầu của cộng đồng chuyên gia nước ngoài.

"Lực cầu bất động sản sẽ không dàn trải, mà tập trung vào các khu vực có vị trí kết nối chiến lược, hạ tầng đồng bộ và chất lượng sống cao cấp", đại diện N.H.O nhấn mạnh.

