Cú hích hạ tầng cho địa ốc cửa ngõ Bình Thuận

Lực đẩy từ hạ tầng chắp cánh cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Kê Gà bứt phá, với sự đổ bộ của hàng loạt dự án lớn.

Quang Minh, một nhà đầu tư tại TP HCM đang rẽ hướng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng tại tỉnh Bình Thuận. "Với lợi thế du lịch sẵn có cùng lực đẩy từ hạ tầng giao thông, tôi cho rằng các dự án nghỉ dưỡng tại Kê Gà khi đi vào hoạt động sẽ có tiềm năng sinh lời tốt", anh Minh nói.

Nhiều nhà đầu tư như anh Minh đang đổ vốn vào "vùng trũng" Kê Gà, Tân Thành, Bình Thuận bởi quỹ đất nhiều, biên độ tăng giá còn lớn và có nhiều dự án lớn được quy hoạch bài bản. Bên cạnh đó, động lực quan trọng hấp dẫn nhà đầu tư là chủ trương khởi công hàng loạt công trình giao thông lớn.

Quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Tân Thành và công bố quy hoạch sử dụng đất đến năm 2040 của UBND Bình Thuận.

Hạ tầng thúc đẩy địa ốc Kê Gà

Cuối năm 2019, UBND Bình Thuận quyết định điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Tân Thành và công bố quy hoạch sử dụng đất đến năm 2040. Theo đó, dải đất dọc bờ biển Kê Gà - Tân Thành được quy hoạch hoàn toàn để phát triển du lịch, liền kề là diện tích dành cho đất ở hỗn hợp.

Trong tương lai, khu vực sẽ hình thành đại đô thị du lịch biển với các tổ hợp du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng. Tỉnh cũng quyết định xây dựng 19 bến du thuyền trên địa bàn, trong đó Hàm Thuận Nam sẽ có hai bến du thuyền.

Như vậy, với lợi thế nằm tại cửa ngõ du lịch Bình Thuận, sau khi các công trình sân bay, cao tốc, cảng du thuyền và tuyến đường ven biển hoàn thiện, Kê Gà sẽ trở thành điểm đầu đón lượng du khách lớn, đồng thời là điểm đón và trung chuyển du khách tham gia các tour du lịch biển trong nước và quốc tế.

Thông tin về các dự án hạ tầng trên đã góp phần "hâm nóng" thị trường địa ốc Bình Thuận. Theo thống kê của tỉnh này, đến đầu năm 2019, toàn huyện Hàm Thuận Nam có gần 30 resort đã hoạt động, 78 dự án phát triển du lịch được chấp thuận đầu tư còn hiệu lực, tập trung chủ yếu ở Kê Gà.

Thời gian qua, Kê Gà chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt đại dự án đến từ các ông lớn địa ốc như Novaland, Nam Group, Apec Group... Giới quan sát nhận định, với hàng trăm dự án du lịch đã và đang kích hoạt, Kê Gà đang dần trở thành "thủ phủ resort" mới của Việt Nam, một điểm đến thu hút về du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí sôi động.

Phối cảnh phân khu The Sound, dự án tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay của Nam Group.

Lợi thế đầu tư tổ hợp nghỉ dưỡng

Đại diện Nam Group, doanh nghiệp phát triển tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay cho biết: "Đón đầu làn sóng đầu tư vào 'thủ phủ resort' Kê Gà, chúng tôi phát triển tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay. Sắp tới, các sản phẩm nhà phố thương mại biển mang tên The Sound, The Sand, The Sun, The Sea thuộc dự án này sẽ ra mắt, hứa hẹn mang đến những sản phẩm đầu tư phù hợp cho thị trường".

Nam Group vừa chính thức ra mắt thị trường phân khu The Sound. Mỗi căn nhà phố tại đây có diện tích trung bình từ 108m2. Với quy hoạch hai mặt tiền và thiết kế một trệt hai lầu, diện tích sử dụng mỗi căn đến 256,6m2, nhà phát triển dự án kỳ vọng mang đến một căn nhà phố thương mại rộng rãi, thoải mái và đa công năng cho khách hàng.

Phối cảnh nhà phố thương mại biển The Sound với thiết kế hai mặt tiền độc đáo.

"Người mua có thể lựa chọn nhiều loại hình phù hợp để khai thác kinh doanh hoặc cho thuê để tối ưu hóa lợi nhuận như khách sạn, cửa hàng, quán cà phê, bar, nhà hàng,...", nhà phát triển Nam Group cho biết.

Các dãy nhà phố xây dựng bao quanh công viên nội khu rộng 2.000 m2. Nhờ vậy, mỗi nhà phố thương mại sở hữu vị thế hai mặt tiền với một mặt tiền đường sôi động và một mặt tiền công viên xanh phía trong.

Kiến trúc độc đáo đã giúp sản phẩm nhà phố thương mại biển của Thanh Long Bay nhận được giải thưởng quốc tế "Thiết kế kiến trúc nhà phố tốt nhất Việt Nam" tại lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2020, diễn ra tối 23/7 vừa qua. Dự án cũng thu hút khách hàng bởi pháp lý sở hữu lâu dài, đảm bảo an toàn cho dòng tiền đầu tư và tiềm năng tăng giá theo thời gian.

Bà Vũ Thị Như Mai - Phó chủ tịch HĐQT Nam Group đại diện nhận giải thưởng "Thiết kế kiến trúc nhà phố tốt nhất Việt Nam" dành cho dự án Thanh Long Bay.

Định hướng theo các mô hình khu phố thương mại, phố đêm mua sắm sôi động trên thế giới, nhà phát triển Nam Group kỳ vọng The Sound trở thành một khu phố thương mại sầm uất trong tương lai. "Gần 1.000 căn nhà phố thương mại với 1.000 tiện ích sẽ tạo nên một phố đêm sôi động, điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua tại Bình Thuận", đại diện đơn vị phát triển cho biết.

Hoài Phong