Cú gạt xuất thần đem lại cup US Open 2025

MỹJ.J Spaun gạt thành công từ khoảng 19,5 m tại vòng 4, để lên ngôi vô địch major lần thứ 125 do Hiệp hội golf Mỹ chủ trì trên sân Oakmont par70.

Cú gạt trúng dài nhất US Open 2025 mang về birdie cho Spaun ở hố 18, đồng thời ấn định điểm chiến thắng -1. Vị trí á quân thuộc về Robert McIntyre đạt +1.

Trong golf chuyên nghiệp Mỹ, Spaun đã trải qua 236 giải trên PGA Tour nhưng đây mới là lần thứ hai dự US Open.

Chức vô địch major đầu tiên trong sự nghiệp đem lại cho golfer 34 tuổi khoản tiền thưởng 4,3 triệu USD.

J.J Spaun ăn mừng sau khi chiến thắng US Open 2025, trên sân Oakmont, Pennsylvania, Mỹ ngày 15/6/2025. Ảnh: AFP

Không được đánh giá cao trước giải, Spaun gây bất ngờ khi vào nhóm ứng viên vô địch khi kết thúc vòng 3 ở vị trí T2 (điểm -3), ngang với cựu số một thế giới Adam Scott. Xung quanh đó là Sam Burns (-4), Viktor Hovland (-1), Carlos Ortiz (even par), Tyrrell Hatton (+1), trong khi các siêu sao như Scottie Scheffler, Rory McIlroy hay Jon Rahm đã hết hy vọng tranh Cup.

Đầu vòng 4 ghi nhận vị trí dẫn luân chuyển giữa Burns, Hovland rồi Scott. Bám sát đó là Hatton và Ortiz. Nhưng từ nửa sau, những gương mặt này đều sa sút. Cuối cùng, Scott đánh +9, Burns +8, Hovland và Ortiz cùng +3, còn Hatton là +2.

Spaun thì ngược lại. Qua sáu hố đầu ghi 5 bogey, trong đó ở hố 2, bóng vào green nhưng bật ngược về fairway do trúng cán cờ. Nhưng từ đó trở đi, anh chắc tay hơn, tính đến hố 16 chỉ thêm một bogey, có hai birdie, còn lại đều par.

Golfer người Mỹ nhờ vậy lên T1, trong khi McIntyre đã cán đích ở mức +1.

Vào hố 17, Spaun ghi birdie từ cú phát 309 yard và hai lần gạt, nhờ vậy độc chiếm đỉnh bảng với điểm giải even par.

Sang hố 18, Spaun vào green sau cú thứ hai, bóng cách lỗ 19,5 m. Ở khoảng cách này, thường thì các golfer sẽ "dồn lỗ" để thắng. Nhưng Spaun bất ngờ dứt điểm với lực gạt vừa đủ để bóng "ôm cua phải" trong quãng cuối. Kết quả này cũng nhờ anh rút kinh nghiệm khi Hovland trượt lỗ ở khoảng cách và hướng gạt qua địa hình tương tự.

"Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình có thể ẵm được chiếc Cup này", Spaun nghẹn ngào phát biểu sau khi nhận danh hiệu.

Cú gạt xuất thần đem lại cup US Open 2025 Cú gạt xuất thần của Spaun.

Ngày cuối US Open 2025, điểm vòng âm sâu nhất ở mức -3, cho Rahm và McIlroy. Cũng nhờ vậy, Rahm cán đích T7 (+4), McIlroy ở T19 (+7).

US Open do Hiệp hội golf Mỹ chủ trì từ 1895, hiện có quỹ thưởng cao nhất trong nhóm giải major - ở mức 21,5 triệu USD cho kỳ đấu 2025. Ba giải danh giá còn lại là Masters, PGA Championship, The Open.

Quốc Huy