Cú gạt 'thắt ruột' ở The Players Championship 2024

MỹWyndham Clark sững sờ khi thấy bóng vòng trên miệng hố 18 rồi văng ra ngoài, khiến anh hết hy vọng vô địch giải danh giá nhất PGA Tour cuối tuần qua.

Clark ngỡ cú gạt đó sẽ chính xác bởi sau khi ra tay, anh nhìn theo bóng rồi bước tới chuẩn bị móc nắm đấm ăn mừng. Nhưng anh mới vào động tác ấy đã phải dừng lại, ngước lên trời rồi lấy mũ che mặt như để nuốt đau đớn.

Cú gạt 'thắt ruột' ở The Players 2024 Clark gạt hỏng ở hố 18.

Khi đó, phía mục tiêu không "nuốt" bóng và đổi lại birdie cho Clark đứng T1 với điểm -20 cùng golfer số một thế giới Scottie Scheffler. Nếu thế, Clark và đồng hương Scheffler vào hố phụ để quyết định ai là chủ cup cùng khoản thưởng 4,5 triệu USD.

Nhưng kịch bản đó không diễn ra.

The Players 2024 hạ màn vào sáng 18/3 theo giờ Hà Nội. Scheffler lên ngôi vô địch, còn Clark nhận 1,891 triệu USD cho vị trí T2 với điểm -19 như Brian Harman và Xander Schauffele.

Cả vòng cuối, Clark, Harman cùng Schauffele đã cố theo sát điểm của Scheffler. Dù vậy, chỉ Clark còn hi vọng bắt kịp khi đến vạch đích - hố 18 của sân Stadium par72 trong tổ hợp golf TPC Sawgrass ở Florida.

Cơ hội cho Clark là cú gạt tìm birdie cách mục tiêu nhỉnh năm mét.

Trước khi ra tay, Clark cũng biết vùng green ngay trước lỗ có những mấp mô li ti có thể làm bóng chuyển hướng sang bên trái mục tiêu. Do đó, anh tăng lực gạt để nó lăn nhanh qua rủi ro đó.

Clark tiếc nuối sau cú gạt hỏng trên green hố 18 vòng cuối The Players Championship ngày 18/3. Ảnh: AP

"Tôi thấy mình tiếp xúc bóng hoàn hảo, đường lăn thẳng lỗ và đủ tốc độ để duy trì như thế. Nó như găm vào giữa lỗ khi còn cách nhỉnh gang tay. Nhưng không hiểu sao ra ngoài. Tôi nhìn cảnh đó mà thắt ruột", Clark phát biểu với giọng ấm ức sau khi vuột birdie hố cuối trong tình huống "bị lệch chỉ một li". Nó chấm dứt cơ hội cho anh vươn đến ngôi vô địch The Players - giải danh giá nhất PGA Tour và được ngầm định ngang hàng bộ tứ major trong golf nam chuyên nghiệp thế giới, gồm Masters, PGA Championship, US Open và The Open.

Clark năm nay 30 tuổi, đấu chuyên nghiệp từ 2017. Đến nay, anh đã qua 150 giải trên PGA Tour, trong đó đoạt ba cup, tính cả US Open. Các chiến thắng này diễn ra từ tháng 5/2023 đến tháng 2/2024. Tiền thưởng gộp của Clark trên đấu trường golf hạng nhất Mỹ hiện gần 23,58 triệu USD. Tuần này, Clark tăng một bậc lên thứ tư bảng golf nam chuyên nghiệp thế giới.

Quốc Huy