Cú điện thoại cứu cả làng trong 20 phút

Trung QuốcPhát hiện tiếng đá lăn bất thường, ông Zhang Deyuan lập tức báo động, giúp sơ tán 45 người dân làng Huangci ngay trước khi đất đá vùi lấp tất cả.

Tại làng Huangci (tỉnh Cam Túc), sạt lở đất là nỗi ám ảnh thường trực. Nhưng trong vụ sạt lở nghiêm trọng hôm 10/12, dù hàng triệu mét khối đất đá đổ ập xuống san phẳng nhiều ngôi nhà, 45 người dân vẫn an toàn tuyệt đối.

"Phép màu" đó đến từ 20 phút vàng ngọc được tạo ra bởi sự cảnh giác của ông Zhang Deyuan, 62 tuổi.

Ông Zhang Deyuan, 62 tuổi, cứu sống cả làng khỏi sạt lở. Ảnh: CCTV

Hôm đó, khi đang đạp xe đi tuần tra các điểm giám sát địa chất, ông Zhang nghe thấy những âm thanh lạ từ trên núi vọng xuống. "Đất đá bắt đầu rơi, bụi bốc lên mù mịt như khói", ông kể. Quan sát kỹ, ông nhận thấy lớp đất sét đỏ trên cao bắt đầu trượt - dấu hiệu cho thấy sườn núi đã vỡ kết cấu.

11h20, ông Zhang gọi điện báo cáo khẩn cấp cho ủy ban thôn. Ngắt cuộc gọi, thay vì chạy về nhà thu dọn tài sản, người đàn ông 62 tuổi lao thẳng đến khu dân cư, gõ cửa từng nhà hô hoán mọi người tháo chạy.

Nhận tin báo, chính quyền thị trấn lập tức kích hoạt quy trình sơ tán. Tiếng cồng, chiêng, loa phát thanh vang lên khắp nơi. Nhờ được diễn tập định kỳ, người dân nhanh chóng di chuyển đến vùng an toàn. Đúng 20 phút từ khi ông Zhang phát cảnh báo, khối lượng đất đá khổng lồ đổ sập xuống, nuốt chửng con đường dài hơn 300 m và nhiều ngôi nhà, nhưng ngôi làng đã không còn một bóng người.

"Nếu không có cuộc gọi và sự quyết liệt của ông ấy, hậu quả sẽ rất thảm khốc", ông Shen Liangqian, một cán bộ địa phương nói.

Ngôi làng bị phá hủy vì sạt lở. Ảnh: CCTV13

Sự nhạy bén của ông Zhang bắt nguồn từ ám ảnh quá khứ. 20 năm trước, ông từng sống sót sau một trận sạt lở kinh hoàng. Ký ức đó khiến ông không bao giờ lơ là nhiệm vụ kể từ khi nhận chức quan sát viên địa chất của làng. Bất kể nắng mưa hay giá rét, ngày nào ông cũng thực hiện hai chuyến tuần tra để kiểm tra từng vết nứt.

Giáo sư Jiang Nan, chuyên gia địa chất Đại học Tứ Xuyên, đánh giá vụ sạt lở tại làng Huangci có phạm vi ảnh hưởng lớn. Việc không có thương vong là minh chứng cho hiệu quả của hệ thống cảnh báo dựa vào cộng đồng.

"Những cư dân sống lâu đời hiểu rõ từng tấc đất, từng vết nứt mới hay tảng đá bị lung lay. Họ chính là những 'trạm quan sát' hiệu quả nhất", ông Jiang nhận định.

Tuần qua, ông Zhang được Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc tuyên dương vì thành tích cứu sống cả ngôi làng.

Nhật Minh (Theo Sina)