Cú đẩy xe giúp Tuấn Kiệt 'xé' Áo Xanh cup Truyền hình

Thừa Thiên - HuếCua-rơ Trần Tuấn Kiệt nhờ cú đẩy đã cán đích đầu tiên chặng sáu Cup Truyền hình TP HCM 2023 trưa 8/4.

Chặng đua vòng quanh hai cầu Tràng Tiền – Phú Xuân (Huế) với 20 vòng, tổng 42km luôn có tốc độ cao, trung bình từ 45 đến 50km/h. Trong tám mùa liên tiếp trước đây, chiến thắng ở chặng này luôn gọi tên các tay đua TP HCM, với bốn lần của Lê Nguyệt Minh, ba của Lê Văn Duẩ và một của Nguyễn Trúc Xinh. Nhưng hôm nay, khi anh em nhà họ Lê vắng mặt, thế độc tôn đã bị phá vỡ.

Ở đích đến, ngoại binh Tập đoàn Lộc trời Rikunov tăng tốc trong khoảng 200 mét để vượt lên trước Tuấn Kiệt hơn một thân xe. Nhưng cua-rơ Dopagan Đồng Tháp đuổi kịp ngay trước đích đến rồi có cú rướn "đẩy xe" ở thời khắc cuối cùng để chạm vạch đích và thắng đối thủ chỉ tính bằng tích tắc. Đây là chiến thắng thứ ba của Tuấn Kiệt qua sáu chặng đầu cuộc đua xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình năm nay, đồng thời vươn lên "xé" Áo Xanh từ chính Rikunov nhờ hơn hai điểm.

Tuấn Kiệt (áo xanh) hàng đầu đẩy xe vượt qua Rikunov (áo vàng) trước vạch đích...

... và lần thứ ba ăn mừng thắng chặng. Ảnh: Huy Hùng

Chiến thắng kịch tính của Tuấn Kiệt diễn ra sau 54 phút 30 giây, đạt tốc độ trung bình 46,239km/h). Cua-rơ này xem sự hỗ trợ hết mình của ê-kíp Đồng Tháp, với Phan Hoàng Thái và Loic Desriac tạo thành "mũi tên" ở tốc độ lớn, là yếu tố quyết định đưa anh vào tầm rút 200 mét rồi về nhất. "Tôi xin cám ơn đồng đội, nếu không có tập thể này đoàn kết và chăm chỉ, tôi sẽ khó thắng", Tuấn Kiệt nói.

Trước đó, diễn biến đường đua cũng hấp dẫn sau hiệu lệnh xuất phát khi các nhóm nhỏ tấn công ra đi nhưng đều bị hai ê-kíp An Giang - Tập đoàn Lộc Trời và Gạo hạt Ngọc trời - đuổi bắt để đưa đoàn đông vào giải thưởng dọc đường (sprint 1). Tại đây, ba chân rút tốt nhất Việt Nam hiện nay là Tuấn Kiệt, Tấn Hoài và Văn Bình cùng tranh chấp và chiến thắng thuộc về tay đua trẻ 21 tuổi Nguyễn Văn Bình của TP HCM New Group. Sau giải thưởng này, đoàn đua lại có nhóm nhỏ ra đi để rồi tay đua Trần Thanh Nhanh của TP HCM New Group rút thắng sprint 2.

Sau đó, đoàn đua nhập thành một tốp về đích để cống hiến các màn nước rút mãn nhãn với chiến thắng cuối cùng cho Tuấn Kiệt. Về đích thứ hai, Rikunov mất Áo Xanh nhưng vẫn giữ Áo Vàng. Ngoại binh người Nga khen ngợi cho đối thủ: "Tôi đã làm hết sức mình nhưng rõ ràng, Tuấn Kiệt có cú nước rút thần sầu để đánh bại tôi. Anh ấy rất xứng đáng".

Các danh hiệu khác không đổi khi Phạm Lê Xuân Lộc của Quân khu 7 mặc Áo Trắng tay đua trẻ hay nhất. Cua-rơ này đồng thời giữ Áo Cam cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất. Còn Phan Hoàng Bảo Tín của đội Quân đội giữ Áo Đỏ của vua leo núi.

Domesco Đồng Tháp đang dẫn đầu giải đồng đội, còn Tập đoàn Lộc trời An Giang xếp thứ hai và Quân khu 7 đứng thứ ba.

Các cua-rơ thi đấu quanh cầu Tràng Tiền, Huế. Ảnh: Hoàng Hùng

Bên lề chặng đua hôm nay, nhà tài trợ trao 554 triệu đồng cho các em học sinh, trẻ em khó khăn và kinh phí xây dựng công trình cộng đồng cho các Quỹ, ban ngành gồm: Quỹ Giáo dục Huế hiếu học; Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai; Quỹ khuyến học Nguyễn Chí Thanh; Ban liên lạc đồng hương Thừa Thiên Huế tại TP HCM; Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở thị xã Hương Trà Hương Thùy, Phú Lộc, huyện Phong Điền và TP Huế.

Ngày mai 9/4, giải đua chặng bảy từ Huế đi Đà Nẵng dài 108,5 km. Chặng này hứa hẹn kịch tính khi các tay đua chinh phục ba đèo là Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân.

Đức Đồng