Cú đẩy xe giúp TP HCM giữ Áo Vàng giải xe đạp xuyên Việt

Thừa Thiên - HuếTay đua Lê Nguyệt Minh đẩy xe chiếm vị trí thứ ba của Petr Rikunov, qua đó giúp TP HCM Vinama vẫn giữ Áo Vàng sau chặng 10 giải đua xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình TP HCM - HTV Cup 2024.

Chặng 10 dài 162,5 km diễn ra sáng nay 13/4, đưa đoàn từ Quảng Bình qua Quảng Trị rồi về đích tại Huế.

Do chỉ đang thua Timofei - tay đua đội Vinama TP HCM đang giữ Áo Vàng - 0,8 giây, cua-rơ đội Lộc Trời An Giang Petr Rikunov sẽ vươn lên soán áo này nếu về thứ ba tại Huế sáng nay. Tuy nhiên, ngay trước vạch đích, ê-kíp TP HCM đã bảo vệ thành công vị trí cho Timofei bằng cú đẩy xe quyết định của tay đua đội TP HCM New Group Lê Nguyệt Minh. Nhờ cán đích trước chỉ trong tích tắc, Nguyệt Minh đã phá giây thưởng của Rikunov.

Khoảnh khắc diễn ra chỉ trong tích tắc, nên các trọng tài không thể nhìn bằng mắt thường để ra phán quyết. Họ phải xem lại máy quay các góc độ mới xác định Nguyệt Minh về thứ ba, Rikunov về thứ tư. Điều đó đồng nghĩa với việc Áo Vàng vẫn trong tay của Timofei (Vinama TP HCM).

Một góc quay ở vạch đích cho thấy Nguyệt Minh về trước Rikunov. Ảnh: Ban trọng tài

Trước đó, đoàn đua diễn ra theo kịch bản quen thuộc, với các tay đua không tranh chấp thứ hạng tiên phong bứt khỏi tốp đông để ra đi tìm các chiến thắng ở sprint. Sau đó, đoàn đua nhập thành nhóm đông khi cách đích 30 km để cùng nhau đẩy tốc độ về đích tại Huế.

Với việc sở hữu tay đua nước rút chất lượng Martin Lass, các tay đua Vĩnh Long chủ động hình thành mũi tên kéo chân rút chủ lực này về đích. Không bị hụt tầm như chặng chín, lần này, tay đua người Estonia chọn vị trí tốt đã tung nước rút dũng mãnh, vượt qua cua-rơ Đồng Tháp Trần Tuấn Kiệt để lần thứ ba thắng chặng sau 4 giờ 8 phút 22 giây, tốc độ trung bình 39,256 km/h.

Martin Laas mừng sau khi cán đích đầu tiên ở chặng 10 tại Huế, trưa 13/4. Ảnh: Đức Đồng

Lass năm nay 31 tuổi, từng là đồng đội cũ của Peter Sagan và Mark Cavendish trong màu áo Boga Hansgrohe và Astana Qazaqstan. Khi còn chung đội, Laas là người làm mồi cho Cavendish trong các pha nước rút ở những giải ngoài hệ thống ba giải lớn nhất thế giới Grand Tours (gồm Tour de France, Giro d'Italia và Vuelta à Espana).

Trong lần thứ ba thắng chặng, tay đua Estonia cho biết, khi còn cách đích 5 km, toàn đội của anh đã lên chiến thuật để kéo anh về đích. "Tôi rất biết ơn họ, đã làm việc hết mình để tôi có chiến thắng này. Trời rất nóng, gây nhiều khó khăn cho các cua-rơ, nhưng chúng tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình để cống hiến cho khán giả", Laas nói.

Đoạn rút đích ở chặng 10 Cup Truyền hình TP HCM 2024 Các cua-rơ rút đích ở chặng 10 Cup Truyền hình TP HCM - HTV Cup - 2024 tại Huế trưa 13/4.

Nhờ cú đẩy xe của Nguyệt Minh, Timofei vẫn tiếp tục đeo Áo Vàng. Các danh hiệu khác cũng không đổi, Áo Xanh của Rikunov, Áo Cam vẫn của Nguyễn Tấn Hoài (An Giang) còn Áo Trắng đang thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Đội TP HCM Vinama vẫn nhất đồng đội, kế sau lần lượt là An Giang rồi Đồng Nai.

Ngày mai 14/4, các cua-rơ sẽ thi đấu chặng 11 với đường đua vòng quanh hai cây cầu Trường Tiền - Phú Xuân tại Huế với lộ trình thi đấu dài 42 km (20 vòng, mỗi vòng 2,1 km).

Đức Đồng