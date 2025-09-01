Cú đánh thiên tài đưa Alcaraz vào tứ kết Mỹ Mở rộng

Carlos Alcaraz, với khoảnh khắc thiên tài, vượt qua tay vợt Pháp Arthur Rinderknech 7-6(3), 6-3, 6-4 sau 2 giờ 12 phút để vào tứ kết Grand Slam cuối cùng trong năm.

Đôi khi, chỉ một khoảnh khắc nhỏ cũng đủ để biến trận đấu tưởng chừng nhạt nhòa thành hình ảnh đáng nhớ. Rạng sáng 1/9 tại sân Arthur Ashe của Mỹ Mở rộng 2025, trong lúc khán giả còn đang tranh thủ nạp năng lượng với những đĩa nachos, tacos và vô số loại nước chấm, Alcaraz bất ngờ tung ra một cú đánh thiên tài trong cuộc đấu Rinderknech, khiến tất cả phải trầm trồ thán phục.

Carlos Alcaraz đánh bóng sau lưng, khiến Arthur Rinderknech bị bất ngờ, đưa bóng rúc lưới trong trận vòng 1/8 Mỹ Mở rộng trên sân Arthur Ashe, New York ngày 30/9/2025. Ảnh: AFP

Kho tàng kỹ thuật của Alcaraz quá đa dạng, nhưng tay vợt số hai thế giới luôn tìm cách gây bất ngờ. Đó là thời điểm ngay đầu trận, lúc tỷ số 2-1 dành cho Rinderknech, và Alcaraz đứng trước game point. Ngay sau pha trả giao của đối thủ, tay vợt người Tây Ban Nha tiến vào giữa sân thực hiện cú bỏ nhỏ nửa nảy, Rinderknech lên lưới đáp trả với cú passing shot trái bằng cả hai tay. Alcaraz chủ động bắt bài về bên phải nhưng lố đà. Dù vậy, bằng bản năng xuất thần, anh phản xạ bằng đòn "behind-the-back shot" (đánh bóng sau lưng) hoàn hảo, được điều chỉnh trong tích tắc, gợi nhớ đến huyền thoại Roger Federer.

Bị bất ngờ, Rinderknech vô-lê trái tay hỏng ăn, để bóng rúc vào lưới. Nhà vô địch Mỹ Mở rộng 2022 không giấu được nụ cười thỏa mãn, quay về phía đội ngũ của mình trên khán đài trước khi nhận được tràng pháo tay vang dội, hò hét từ khán giả tại Flushing Meadows.

"Đã hơn một lần tôi muốn vỗ tay hoặc nói lời chúc mừng. Khi Carlos thực hiện cú đánh sau lưng ngay đầu trận, may mà lúc đó tỷ số đang là 40-0, vì nếu đó là điểm break của tôi, có lẽ tôi đã muốn 'bóp cổ' cậu ấy. Thật sự rất ấn tượng! Đó là kỷ luật tuyệt đối, thể lực vượt trội, kỹ thuật điêu luyện và tài năng thiên bẩm", Rinderknech thốt lên sau trận.

Alcaraz cho biết anh không tập nhiều những tình huống như thế và chỉ xem đó là một khoảnh khắc tự nhiên. "Đúng là tôi có luyện tập những cú đánh như thế, nhưng không tập nhiều. Nếu có cơ hội, tôi sẽ thử trong trận đấu. Tôi thấy có cơ hội và tại sao không? Tôi nghĩ khán giả thích điều đó và tôi cũng thích chơi tennis theo cách này. Nó đến một cách tự nhiên", anh kể.

Cú đánh thiên tài đưa Alcaraz vào tứ kết Mỹ Mở rộng Cú đánh bóng sau lưng hoàn hảo của Alcaraz.

Trong bối cảnh các trận tennis ngày nay chủ yếu chứng kiến những cú đánh phẳng liên tiếp từ hai cánh, sự sáng tạo và những khoảnh khắc nghệ thuật của Alcaraz như một luồng gió mới. Đồng thời, nó cũng là cơn ác mộng cho đối thủ, bởi vũ khí của anh quá nhiều, quá hấp dẫn và khó lường. Họ biết rằng nếu Alcaraz không thắng bằng cách này, anh sẽ tìm cách khác.

Những gì diễn ra sau đó là logic thuần túy: thêm một chiến thắng, không hề tầm thường, đưa tay vợt Tây Ban Nha vào tứ kết. Nhưng chỉ riêng khoảnh khắc ấy, một tuyệt phẩm giữa lòng New York, đã khiến trận đấu với Rinderknech trở nên đáng giá.

Trước trận, chính Alcaraz từng thừa nhận: "Đấu với Arthur luôn là thử thách khó khăn. Anh ấy rất hung hãn, sở hữu những cú giao bóng mạnh mẽ và luôn tìm cách lên lưới". Và tay vợt người Murcia không hề sai.

Rinderknech, đứng thứ 82 thế giới và dày dạn kinh nghiệm, không ngần ngại chơi với lòng quả cảm, đúng với tinh thần chẳng có gì để mất. Tay vợt 30 tuổi thi đấu tự do, không bị áp lực từ tỷ số, chỉ đơn giản là nỗ lực hết mình. Trong set đầu, Rinderknech đã chơi sòng phẳng như thế với nhà ĐKVĐ Roland Garros, không để đối thủ có cơ hội giành điểm break. Alcaraz có thể khiến khán giả phấn khích với cú đánh sau lưng độc đáo, nhưng chính anh cũng đôi lần bị đối thủ dẫn trước trong các pha bóng bền.

Rinderknech trả bóng trong trận đấu Alcaraz. Ảnh: AP

Tuy nhiên, khoảng cách 80 bậc trên bảng ATP đã thể hiện rõ sự khác biệt. Khi đang dẫn 2-1 trong loạt tie-break, Rinderknech mắc lỗi giao bóng kép và ngay lập tức bị Alcaraz trừng phạt bằng một cú passing shot thuận tay đẹp mắt. Tay vợt Tây Ban Nha sau đó đã kiểm soát set đấu và giành chiến thắng 7-6 (3).

Set hai tiếp tục chứng kiến sự ổn định, tự tin, quyết tâm và táo bạo của Alcaraz. Nếu trước đây anh từng có những thời điểm mất tập trung, thì giờ, tay vợt 22 tuổi biết cách siết chặt trận đấu ngay khi đối thủ có dấu hiệu chùn bước. Một lỗi đánh hỏng của Rinderknech cùng cú thuận tay dọc dây cực mạnh và pha đập bóng đầy uy lực ở lưới khi tỷ số là 3-2 đã giúp Alcaraz giành break. Dù phải đối mặt với hai cơ hội giành lại break ngay sau đó, anh vẫn vững vàng trên các game giao bóng, dễ dàng kết thúc set hai với tỷ số 6-3.

Từng đánh bại Alexander Zverev ở vòng một Wimbledon hai tháng trước. Rinderknech vẫn trung thành với phong cách của anh - không chút sợ hãi, liên tục bắn phá từ cuối sân, và đạt 25 cú winner cả trận. Tuy nhiên, ở tỷ số 4-4 trong set ba, Alcaraz một lần nữa đẩy cao nhịp độ, giành break nhờ hai cú passing liên tiếp trước khi khép lại trận đấu với tỷ số 6-4.

Alcaraz phấn khích sau một pha ghi điểm. Ảnh: AP

Người Pháp không còn tay vợt nào góp mặt ở các nội dung đơn, nhưng Rinderknech có quyền ngẩng cao đầu rời cuộc chơi. Còn để đánh bại Alcaraz hiện tại, dũng cảm và thần thái "bất cần" thôi là chưa đủ. Bộ kỹ năng của Alcaraz vượt xa phần lớn các đối thủ, và yếu tố tinh thần cũng tạo nên sự khác biệt. Anh và Sinner đang là những mục tiêu khó chạm tới. Đến lúc này ở Mỹ Mở rộng, có những tay vợt đã lạc lối, những người được kỳ vọng thì lại gây thất vọng, còn bộ đôi dẫn đầu – Alcaraz và Sinner – ngày càng vững vàng.

Với riêng Alcaraz, anh đang trở thành biểu tượng của sự ổn định tại Arthur Ashe. Anh đã lọt vào ít nhất là tứ kết ở cả bốn giải Grand Slam và giờ đây hướng tới đối thủ người CH Séc Jiri Lehecka, 23 tuổi, hạng 21 thế giới – một tay vợt khó nhằn, vừa vượt qua Adrian Mannarino. Hai lần gặp nhau trong năm nay, tại Doha và Queen’s, mỗi người thắng một trận.

Hoàng Thông tổng hợp