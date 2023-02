Cư dân The Nine nhận bàn giao sổ hồng đợt đầu tiên

57 chủ sở hữu căn hộ The Nine (Số 9 Phạm Văn Đồng) được trao sổ hồng chỉ sau vài tháng nhận bàn giao nhà.

Ngày 11/2, GP.Invest - chủ đầu tư dự án The Nine (số 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội) tổ chức lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ lâu dài (sổ hồng) cho cư dân. The Nine là một trong số ít dự án có tốc độ bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ nhanh, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có nhiều thách thức như hiện nay.

The Nine là dự án căn hộ cao cấp hiếm hoi bàn giao sổ hồng quý I/2023. Ảnh: GP.Invest

Tháng 10/2022, ngay sau khi The Nine cơ bản hoàn thành công tác bàn giao, GP.Invest đã thu hồ xin cấp sổ hồng cho cư dân và đến tháng 1/2023 dự án được cấp sổ hồng đợt một. Theo kế hoạch dự kiến, 245 căn hộ sở hữu lâu dài tại dự án sẽ nhận được sổ hồng trong thời gian từ nay đến tháng 6/2023.

Anh Chiến, một khách hàng khác nhận sổ hồng đợt một cho biết, The Nine là dự án đầu tiên anh mua của GP.Invest nhưng rất hài lòng về tiến độ, chất lượng cũng như những cam kết về pháp lý, dịch vụ của chủ đầu tư.

"Việc được nhận sổ hồng sớm không chỉ giúp chúng tôi có thể yên tâm, sớm an cư lạc nghiệp mà còn giúp giá trị căn hộ của chúng tôi gia tăng. Sau này, khi chủ đầu tư GP.Invest phát triển thêm các dự án mới, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục ủng hộ", anh Chiến nói.

Trong buổi lễ bàn giao không chỉ có những khách hàng mới lần đầu tiên lựa chọn sản phẩm của GP.Invest. Nhiều khách hàng có mặt tại sự kiện từng mua căn hộ ở những dự án khác do đơn vị này làm chủ đầu tư.

Một trong số cư dân được trao sổ đỏ trong đợt một cho biết, anh từng là khách hàng của GP.Invest tại dự án Tràng An Complex từ năm 2017 và đến nay vẫn tiếp tục đặt niềm tin khi sở hữu thêm hai căn hộ tại The Nine. Theo anh, GP.Invest không chỉ là một chủ đầu tư mang đến những sản phẩm tốt với giá hợp lý mà còn luôn khiến khách hàng yên tâm về chất lượng, tiến độ và pháp lý.

Khách hàng mua căn hộ tại The Nine tại lễ bàn giao sổ hồng. Ảnh: GP.Invest

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch GP.Invest chia sẻ, công ty theo đuổi giá trị cốt lõi là sự cam kết và tính minh bạch. Với định hướng đó, thương hiệu xây dựng được uy tín với khách hàng thông qua việc luôn thực hiện đúng các cam kết về chất lượng sản phẩm, thủ tục pháp lý.

"Chúng tôi luôn tìm các giải pháp để nỗ lực bàn giao nhà, bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu đúng hoặc trước thời hạn, kể cả trong các giai đoạn thị trường gặp khó khăn, nhiều dự án ách tắc về thủ tục pháp lý", ông Hiệp nói.

Cũng theo ông Hiệp, không chỉ tại The Nine, mà tất cả các dự án do GP.Invest triển khai suốt 16 năm qua, doanh nghiệp luôn thực hiện việc bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ sau 3 đến 6 tháng bàn giao nhà.

Cư dân The Nine ký nhận sổ hồng. Ảnh: GP.Invest

The Nine là công trình cao tầng ứng dụng kính mặt dựng khổ lớn tại Hà Nội với kiến trúc đòi hỏi kỹ thuật thi công phức tạp và độ chính xác cao. Ý tưởng phủ kính để tạo ra tầm nhìn không giới hạn đến từ kiến trúc sư người Mỹ - Eric Morison. Bên cạnh đó, GP.Invests cũng bắt tay cùng những tên tuổi hàng đầu Việt Nam như công ty tư vấn kiến trúc xây dựng TT-Associates và nhà thầu Newtecons để hình thành một The Nine với thiết kế khác biệt và độc đáo.

Yên Chi