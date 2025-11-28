Cư dân ROX Living Kiến Tường nhận sổ hồng

Tây NinhChủ đầu tư ROX Living Kiến Tường trao sổ hồng cho các khách hàng hoàn tất nghĩa vụ tài chính ngày 28/11, đánh dấu tiến độ mới của dự án.

Theo chủ đầu tư, sự kiện bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diễn ra trong thời điểm thị trường bước vào giai đoạn cuối năm, khi nguồn cung dự án đất nền có pháp lý hoàn chỉnh trở nên khan hiếm do quy định mới của Luật Kinh doanh bất động sản.

Việc khách hàng nhận sổ hồng ngay sau khi hoàn thiện nghĩa vụ tài chính cũng cho thấy tiến độ pháp lý của dự án đã hoàn tất. Điều này góp phần tạo sự yên tâm cho người mua trong bối cảnh khách hàng ưu tiên tài sản có đầy đủ giấy tờ, dễ thanh khoản và phù hợp nhiều mục đích sử dụng.

Đại diện chủ đầu tư trao sổ hồng cho khách mua dự án ROX Living Kiến Tường. Ảnh: ROX

Phường Kiến Tường, tiền thân là thị xã Kiến Tường thành lập năm 2013, từng là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Long An cũ. Địa phương đặt mục tiêu trở thành đô thị trung tâm vùng biên giới vào giai đoạn tới. Khu vực sở hữu vị trí chiến lược khi nằm gần cửa khẩu Bình Hiệp và các đầu mối thương mại của khu vực.

Khu đô thị ROX Living Kiến Tường nằm tại cửa ngõ kết nối khu kinh tế cửa khẩu Bình Hiệp, liền kề trung tâm thương mại thủy sản và bến xe. Từ dự án, cư dân di chuyển thuận lợi đến quốc lộ 62 - tuyến giao thông kết nối trung tâm tỉnh với cửa khẩu quốc tế. Chủ đầu tư cho biết hạ tầng nội khu như đường nội bộ, điện, nước, cây xanh và cảnh quan đã hoàn thiện.

Phối cảnh tổng thể khu đô thị ROX Living Kiến Tường. Ảnh: ROX

Giá bán dự kiến của dự án từ 17 triệu đồng một m2, tương đương khoảng 2 tỷ đồng cho một lô đất 100 m2. Mức giá này được xem là phù hợp với nhà đầu tư cá nhân cũng như người dân địa phương đang tìm kiếm tài sản tích sản.

ROX Living Kiến Tường được kỳ vọng góp phần gia tăng nhu cầu ở thực và đầu tư tại khu vực trong bối cảnh địa phương bước vào giai đoạn phát triển hạ tầng và đô thị.

Song Anh