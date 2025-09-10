Cư dân Masterise tham gia cuộc thi chia sẻ không gian sống

Hàng trăm cư dân Masteri Waterfront và Masteri West Heights hưởng ứng cuộc thi "Master of Joy", do nhóm Nhà tôi ở Masterise phối hợp với Masterise Property Management tổ chức từ 15/8 đến 30/9.

Cuộc thi tiếp nối hai sự kiện trước đó là "Master in Style" và "Master of Living", hướng đến việc ghi lại những khoảnh khắc ở nơi sinh sống. Ban tổ chức gợi ý các chủ đề gần gũi như trải nghiệm tiện ích nội - ngoại khu (bể bơi, phòng gym, sân thể thao, công viên), góc sinh hoạt yêu thích, kỷ niệm gia đình hay hành trình khôn lớn của trẻ nhỏ trong cộng đồng cư dân.

Diễn ra đúng dịp Quốc khánh 2/9, nhiều bài dự thi phản ánh không khí treo cờ và các hoạt động gắn kết trong khu ở. Chị Chu Hà, cư dân Masteri Waterfront, cho biết: "Ngôi nhà Masterise luôn là chốn trở về bình yên", còn anh Trung Lê cư dân Masteri West Heights, bày tỏ sự ấn tượng xen lẫn xúc động khi ban quản lý cùng cư dân treo cờ Tổ quốc trong khuôn viên.

Không gian sống tại Masteri Waterfront những ngày Quốc khánh. Ảnh: Cư dân Masterise

Nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân (thành viên ban giám khảo của Master of joy) cho rằng, một tác phẩm dự thi nổi bật không chỉ ở bố cục hay câu chữ mà còn ở cảm xúc chân thực từ những sinh hoạt hàng ngày. Theo ông, yếu tố này giúp câu chuyện dễ chạm tới người xem.

Với thông điệp "Tận hưởng không gian sống", cuộc thi khuyến khích cư dân kể về thay đổi tích cực sau khi chuyển về ở với loạt hoạt động đa dạng như buổi chiều thư giãn bên hồ bơi, trẻ nhỏ nô đùa tại sân chơi, sinh hoạt gia đình trong căn hộ hay sự kết nối giữa hàng xóm.

Một cư dân check-in tại Masteri West Heights. Ảnh: Cư dân Masterise

Chị Vũ Hạ Vy (cư dân Masteri Waterfront) cho biết, căn hộ studio của chị là không gian tụ họp của các cháu trong gia đình mỗi dịp cuối tuần vì loạt tiện ích nội khu hấp dẫn như bể bơi, khu vui chơi.

Đồng quan điểm, chị Thùy Dương (cư dân Masteri West Heights) cũng bày tỏ sự ấn tượng với không gian giải trí đa dạng cùng nhiều góc khám phá tại khu dân cư. Vợ chồng chị chỉ cần đưa con xuống sân chơi nội khu là bé có thể thoải mái hoạt động mà không cần đi xa.

Chị Thùy Dương, cư dân Masteri West Heights ghi lại khoảnh khắc con vui chơi ngay trong nội khu. Ảnh: Cư dân Masterise

Với hàng trăm bài dự thi gửi về, "Master of Joy" không chỉ là một sân chơi gắn kết cộng đồng mà còn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc trong cuộc sống. Đại diện Masterise Property Management cho biết mục tiêu của chương trình là tăng tương tác cộng đồng và ghi nhận phản hồi cư dân thông qua tác phẩm dự thi.

Cuộc thi cũng mang đến nhiều giải thưởng với tổng giá trị lên tới 200 triệu đồng. Trong đó, một giải nhất là máy lọc không khí Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09, hai giải nhì mỗi giải một loa bluetooth Marshall Woburn III, ba giải ba mỗi giải một máy pha cà phê Delonghi ECP31.21, bốn giải sáng tạo gồm máy massage cầm tay Philips PPM7501. Ngoài ra, ban tổ chức còn dành 150 phần quà là tinh dầu thơm hương gỗ Bắc Âu JYSK cho những bài dự thi sớm nhất.

Cuộc thi kéo dài đến hết ngày 30/9. Chi tiết xem tại đây.

Tuệ Anh