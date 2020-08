​Cư dân Masteri An Phú, M-One Nam Sài Gòn nhận sổ hồng

Những cư dân đầu tiên khu căn hộ Masteri An Phú và M-One Nam Sài Gòn đã nhận bàn giao sổ hồng từ chủ đầu tư Masterise Homes trong tháng 7, 8.

Masteri An Phú và M-One Nam Sài Gòn đều là các dự án rất thành công của Masterise Homes, thành viên tập đoàn Masterise Group tại thời điểm ra mắt, làm nên tiếng vang cho chủ đầu tư này trên thị trường bất động sản.

Tọa lạc tại 179 Xa lộ Hà Nội, quận 2, TP HCM, khu căn hộ cao cấp Masteri An Phú góp phần tạo nên diện mạo nhộn nhịp, văn minh và hiện đại cho khu vực Thảo Điền. Trong khi đó, M-One Nam Sài Gòn là dự án hiện đại với không gian sống tiện nghi nằm trên đường Bế Văn Cấm, quận 7. Hai dự án đều cung cấp hơn 1.000 căn hộ và đã nhanh chóng bán hết số căn trong các đợt mở bán đầu tiên. Đến nay, các chủ nhân đầu tiên của những căn hộ này đã nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng).

Đại diện Masterise Homes, ông Jason Turnbull - Giám đốc Tài chính và bà Thái Kim Phụng - Giám đốc Khối Chăm sóc khách hàng và ông Jullian Wyatt - CEO Công ty Quản lý Bất động sản Property Management cùng các cư dân tại Masteri An Phú trong sự kiện trao sổ hồng đầu tháng 7.

Anh Quốc Bình, một trong các cư dân đầu tiên nhận bàn giao sổ hồng chia sẻ, Masterise Homes là chủ đầu tư có tiếng trên thị trường với uy tín trong việc thực hiện đúng cam kết về mặt chất lượng sản phẩm và dịch vụ, cũng như trách nhiệm của mình với khách hàng.

"Đây cũng là một trong những lý do vợ chồng tôi chọn mua dự án Masteri An Phú. Hôm nay nhận được sổ hồng, tôi vô cùng vui mừng và càng yên tâm là mình đã đặt niềm tin đúng chỗ", anh Quốc Bình nói.

Ông Jason Turnbull - Giám đốc Tài chính của Masterise Homes đại diện trao sổ hồng cho cư dân Masteri An Phú.

Chị Thanh Hương, cư dân của M-One Nam Sài Gòn cũng chia sẻ, vợ chồng chị rất vui mừng khi nhận sổ hồng cho căn hộ của mình. Từ khi gia đình chuyển về M-One Nam Sài Gòn đến nay, chị hài lòng với sản phẩm và dịch vụ của Masterise Homes.

"Từ các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần, bảo vệ sức khỏe cộng đồng đến việc thực hiện đầy đủ cam kết trách nhiệm với khách hàng, Masterise Homes đã tạo được niềm tin với tôi cũng như nhiều cư dân khác", chị Thanh Hương nói.

Ông Jason Turnbull - Giám đốc Tài chính, bà Thái Kim Phụng - Giám đốc Khối Chăm sóc khách hàng và ông Julian Wyatt - CEO Công ty Quản lý Bất động sản Property Management cùng các cư dân M-One Nam Sài Gòn trong sự kiện trao sổ hồng đầu tháng 8 vừa qua.

Bên cạnh uy tín trong việc thực hiện đúng cam kết và trách nhiệm, Masterise Homes còn được biết đến thông qua các hoạt động hướng đến giá trị tinh thần cho cộng đồng cư dân tại các dự án.

The Master of Festivals là chương trình chào đón cư dân mới và kết nối cộng đồng văn minh đã tổ chức thành công tại Masteri Thảo Điền và M-One Nam Sài Gòn. Chương trình tiếp tục tổ chức tại Masteri An Phú cùng các khu dân cư khác của chủ đầu tư này trong cuối năm 2020. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng tổ chức chương trình The Master of Symphony - chương trình nghệ thuật đẳng cấp thường niên đã trải qua 5 mùa thành công. Đây được xem là món quà tri ân gửi đến khách hàng. Xuyên suốt trong quá trình vận hành, Masterise Homes cũng liên tục kết hợp với ban quản lý các dự án tổ chức các hoạt động tinh thần nhân dịp Trung thu hoặc Giáng sinh nhằm lan tỏa thông điệp yêu thương và gắn kết cộng đồng cư dân.

Đại diện Masterise Homes cho biết, với triết lý kinh doanh "khách hàng là trọng tâm", doanh nghiệp này luôn đặt lợi ích và trải nghiệm khách hàng là kim chỉ nam trong mọi hành động.

"Chúng tôi chú trọng thực hiện cam kết với cư dân, về pháp lý và cả môi trường sống tiện nghi, đẳng cấp, gắn kết cộng đồng với những tổ ấm chất lượng cao. Masterise Homes sẽ không ngừng cải tiến và tiếp tục hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới để kiến tạo các dự án chất lượng cao, cộng đồng văn minh cùng những trải nghiệm xứng tầm", đại diện doanh nghiệp này nói.

Minh Anh