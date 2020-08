Cư dân Imperia Smart City hưởng lợi từ công viên hồ điều hòa

Bên cạnh đó, những nhà ở gần hồ, công viên luôn tốt cho sức khỏe nhờ không gian sống thoáng đãng, trong lành. Không chỉ thế, vị trí này còn mang đến nhiều lợi ích kinh tế cũng như lợi ích tăng giá bất động sau này.

Theo giới chuyên gia, hầu hết người mua nhà đều mong muốn sở hữu một ngôi nhà cạnh hồ, công viên nhưng yếu tố giá cả thường cản trở họ. Không chỉ riêng Việt Nam, ở các thành phố lớn trên thế giới, bất động sản ven hồ cũng được xem là món hàng xa xỉ. Một quy luật bất thành văn tại các đô thị lớn là giá bất động sản tại các khu vực bờ sông luôn cao hơn so với những vùng không gần công viên hồ lớn hay mặt nước. Ngay cả khi mua bán, những dự án, căn hộ gần hồ, công viên luôn hút khách, thậm chí giá bán cạnh tranh hơn, thanh khoản cao hơn các căn khác.

Nếu như vị trí là yếu tố hàng đầu quyết định giá bất động sản thì những dự án ở trung tâm, gần hồ lại càng giá trị vì đáp ứng cả yêu cầu về vị trí lẫn phong thủy như người phương Đông thường coi trọng. Các dự án vừa có đầy đủ tiện tích, tiếp cận giao thông dễ dàng, gần các công viên, hồ lớn như thường được lòng người mua nhà.

Giới chuyên môn cũng nhận định, môi trường thành phố bức bối, ngột ngạt nên người dân sẽ có xu hướng nghiên cứu kỹ vị trí và tiện ích trước khi ra quyết định. Đây vẫn sẽ là xu hướng của thị trường bất động sản thời gian tới.

Đó cũng là lý do dự án Imperia Smart City thu hút đông đảo khách hàng. Theo MIKGroup, dự án sở hữu vị trí đẹp nhất, được coi là trung tâm của đại đô thị Vinhomes Smart City, kế cận công viên trung tâm rộng 10,2ha và mặt hồ nước 4,8ha. Chỉ sau 3 tuần mở bán, Imperia Smart City thu hút hơn 600 nhân viên sales và hơn 800 lượt khách hàng tới tham quan, trải nghiệm nhà mẫu.

Cụ thể, toàn khu công viên trung tâm được thành các khu chức năng gồm khu hồ điều hòa rộng 4,8ha; khu công viên cây xanh, vui chơi giải trí, đường dạo bộ; khu công viên gym ngoài trời với 15 chủ đề, hơn 1.000 máy tập.

Phần lớn các căn hộ phía Đông Bắc của dự án đều có tầm nhìn đắt giá ra khu vực cây xanh và hồ điều hòa của công viên nên dù ngồi tại phòng ngủ hay ban công, cư dân cũng có thể ngắm sắc xanh của cỏ cây và hồ nước.

Nằm cạnh công viên rộng lớn được ví như lá phổi xanh khổng lồ của đại đô thị nói riêng và khu vực phía Tây thành phố nói chung, cư dân của Imperia Smart City được tận hưởng một bầu không khí trong lành, tránh xa khói bụi thành phố.

Từ sảnh căn hộ, cư dân có thể thoải mái đi dạo, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí trong không gian xanh. Sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi, trở về nhà là bạn có thể cùng cả gia đình đi dạo bộ hay tập luyện thể dục thể thao trong công viên gym với đa dạng thiết bị. Đặc biệt, không gian sống an lành cũng sẽ là môi trường thích hợp cho sự phát triển cả về trí tuệ lẫn thể chất của con cái. Đối với người già, đây là nơi sống như nghỉ dưỡng, đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ ngơi và chăm sóc cho sức khỏe.

Hiện nay, công viên trung tâm, hồ điều hòa cùng hàng loạt các tiện ích khác như vườn Nhật, vườn BBQ, công viên gym, khu trung tâm thương mại... đã được hoàn thiện và đi vào hoạt động. Do đó, ngay khi các cư dân của Imperia Smart City nhận chìa khóa bàn giao nhà là có thể tận hưởng cuộc sống một bước chân ngàn tiện ích trong đại đô thị.

Ngoài lợi thế phong thủy, dự án còn sở hữu chính sách bán hàng linh hoạt. Theo đó, với số tiền từ 1,2 tỷ đồng, khách hàng có thể sở hữu một căn hộ cao cấp Imperia Smart City với vị trí đắt giá ngay sát công viên, hồ trung tâm. Khách hàng còn được hưởng chính sách cho vay 70% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% và miễn phí trả nợ trước hạn trong 24 tháng. Khi đóng 10% giá trị căn hộ, người mua được ký hợp đồng mua bán nên chỉ cần khoản tiền ban đầu gần 200 triệu đồng, mọi người có thể trở thành chủ nhân của một căn hộ cao cấp với đầy đủ tiện nghi.

Imperia Smart City được phát triển bởi MIKGroup - đơn vị nổi danh với các dự án gắn liền với không gian sống xanh, an lành như Imperia Sky Garden - Vườn chân mây, Imperia Garden - Vườn trong phố, The Matrix One cạnh công viên rộng 14ha. Lợi thế này giúp các khách hàng của Imperia Smart City yên tâm lựa chọn sản phẩm của MIKGroup.

