Cư dân Happy One Central nhận 364 sổ hồng đợt một

Vạn Xuân Group bàn giao 364 sổ hồng cho cư dân Happy One Central (Bình Dương) vào 14/12, chưa đầy 4 tháng từ khi bàn giao.

Theo đó, vào ngày 14/12, Vạn Xuân Group sẽ bàn giao 364 sổ hồng đợt một cho cư dân. Tốc độ xử lý từ khâu tổng hợp, nộp và hoàn thiện các thủ tục ra sổ chỉ mất chưa đến 60 ngày cho thấy sự hỗ trợ của cơ quan cũng như sự chủ động của chủ đầu tư.

Happy One Central được trang bị nhiều tiện ích hiện đại. Ảnh: Vạn Xuân Group

Việc cố gắng bàn giao sổ hồng cho cư dân trước thềm năm mới 2025, không chỉ hoàn thành một cột mốc ấn tượng trong năm qua của dự án mà còn khẳng định sự nỗ lực của chủ đầu tư.

Song song với quá trình bàn giao sổ đợt một, đầu tháng 11, Vạn Xuân Group cũng đã tiến hành thu hồ sơ đợt hai để nhanh chóng hoàn thiện pháp lý cho tất cả cư dân đã lựa chọn Happy One Central làm tổ ấm an cư.

Vạn Xuân Group phối hợp cùng cư dân nộp hồ sơ cấp sổ đợt hai. Ảnh: Vạn Xuân Group

Trước đó, chủ đầu tư này luôn đảm bảo quyền lợi cho các khách hàng tại các dự án đã hoàn thiện như Happy One Phú Hòa, Happy One Premier và giờ đây là Happy One Central.

Vạn Xuân Group đặt mục tiêu không ngừng gia tăng giá trị cho tài sản của khách hàng. Trong đó, triển khai cấp tốc các thủ tục pháp lý luôn được ưu tiên, bên cạnh chú trọng đầu tư, xây dựng và hoàn thiện dự án.

Tiện ích giải trí tại dự án Happy One Central. Ảnh: Vạn Xuân Group

Song song với chuỗi tiện ích đa tầng hướng đến sự tận hưởng, giải trí và tái tạo năng lượng, sắp tới đây, loạt cửa hàng tiện lợi, ẩm thực, dịch vụ spa và cơ sở giáo dục mầm non như: nhà hàng Texas, cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, trường mầm non Blue Sky... đi vào hoạt động sẽ tiếp tục tạo ra sức sống cho khu căn hộ.

Happy One Central nằm tại trung tâm Thủ Dầu Một (Bình Dương) mang tới thị trường hơn 1.300 căn hộ, được bàn giao vào cuối tháng 7/2024. Dự án có tổng diện tích đất lên đến 1.03 ha, mật độ xây dựng chỉ chiếm 34%, còn lại gồm diện tích cây xanh, đường giao thông....

Nhân sự kiện bàn giao 364 sổ hồng đầu tiên, Vạn Xuân Group áp dụng chính sách ưu đãi "mua nhà ở ngay, sổ hồng trao tay" với chiết khấu lên đến 5,5%, quà tặng 15 chỉ vàng, miễn lãi cùng ân hạn gốc trong 12 tháng.

Yên Chi