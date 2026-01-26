Cư dân Gladia by the Waters nhận sổ hồng sau 3 tháng mở bán

TP HCMLiên doanh Keppel & Khang Điền bàn giao sổ hồng cho cư dân khu thấp tầng Gladia by the Waters ngày 25/1, đồng thời động thổ phân khu cao tầng đầu tiên trong cùng khu đô thị.

Sau hơn ba tháng triển khai, biệt thự Gladia by the Waters - phân khu mở bán đầu tiên trong tổng thể khu đô thị 30 ha của Khang Điền đã bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho cư dân.

Theo đó, nền tảng pháp lý hoàn chỉnh sẽ giúp người mua xác lập quyền sở hữu hợp pháp, đồng thời tạo tiền đề cho khả năng thanh khoản và gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn. Việc bàn giao sổ hồng cũng cho thấy Gladia by the Waters hoàn thiện các thủ tục cần thiết, sẵn sàng bước sang giai đoạn vận hành và đón cư dân theo kế hoạch.

Đại diện liên doanh bàn giao sổ hồng cho những cư dân đầu tiên của dự án. Ảnh: Gladia by the Waters

Cùng ngày, liên doanh Keppel & Khang Điền tổ chức lễ động thổ phân khu cao tầng đầu tiên thuộc dự án, dự kiến mở bán trong năm nay. Phân khu này gồm ba tòa tháp với hơn 600 căn hộ, góp phần hoàn thiện cấu trúc không gian đô thị và bổ sung hệ tiện ích cho toàn khu.

Khi đi vào vận hành, phân khu cao tầng được kỳ vọng tạo thêm không gian sống cho cư dân và hỗ trợ cộng đồng cư dân thấp tầng đã hình thành trước đó, từ đó phát triển hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, đáp ứng đa dạng nhu cầu thị trường từ biệt thự bên sông đến căn hộ cao cấp, hiện đại.

Lễ động thổ phân khu cao tầng đầu tiên trong khu đô thị. Ảnh: Gladia by the Waters

Gladia by the Waters hiện đã hoàn thiện xây dựng giai đoạn đầu với các sản phẩm biệt thự, nhà liên kế. Đô thị có hạ tầng nội khu đồng bộ, không gian cảnh quan cùng hệ tiện ích bên sông, đáp ứng nhu cầu an cư của cư dân.

Dự án được phát triển trên quỹ đất rộng 11,8 ha với lợi thế ba mặt giáp sông, rạch. Giai đoạn một gồm 226 căn biệt thự và nhà liên kế có sân vườn đã hoàn thiện xây dựng và ghi nhận kết quả bán hàng tích cực khi mở bán vào tháng 10/2025.

Hình thực tế khu biệt thự với hệ tiện ích 5 iFactors. Ảnh: Gladia by the Waters

Tọa lạc trên trục Võ Chí Công, Gladia by the Waters nằm gần nút giao cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và trung tâm tài chính Thủ Thiêm. Từ đây, cư dân mất khoảng 20 phút di chuyển đến Chợ Bến Thành, Phú Mỹ Hưng và 45 phút đến sân bay quốc tế Long Thành.

Dự án phát triển theo định hướng khép kín, mật độ xây dựng 23,3%, ưu tiên không gian sống riêng tư và môi trường sống chất lượng dựa trên hệ giá trị 5 iFactors gồm: thiên nhiên (iNature), giải trí (iEntertainment), sức khỏe (iWell-being), tiện nghi (iConvenience), bền vững (iSustainability). Ngoài ra, khu đô thị còn đạt chứng nhận đô thị xanh BCA Green Mark for Districts (Provisional) do Cục Quản lý và Xây dựng Singapore cấp nhờ đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất sử dụng năng lượng, quản lý nước, vật liệu và chất thải, yếu tố xanh và cộng đồng đổi mới.

Gladia by the Waters là một trong những dự án thấp tầng bên sông đã hoàn tất xây dựng, pháp lý, quy hoạch bài bản cùng hạ tầng đồng bộ. Ảnh: Gladia by the Waters

Gladia by the Waters nằm tại phía Đông TP HCM, khu vực được đầu tư về hạ tầng giao thông và không gian đô thị theo hướng liên kết vùng. Các dự án trọng điểm tại đây không chỉ giúp cải thiện khả năng kết nối, mở rộng không gian phát triển, mà còn tạo động lực cho thị trường bất động sản gắn với nhu cầu ở thực của khu vực trong trung và dài hạn.

Song Anh